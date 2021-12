Thiem verschiebt Comeback - Absage für Abu Dhabi

Tennisspieler Dominic Thiem hat seine Turnier-Pause verlängert.

Der 28-jährige Österreicher sagte seine bevorstehende Teilnahme am Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi ab. Thiem war im Juni wegen einer Handgelenksverletzung als Weltranglisten-Fünfter aus dem Wettkampf-Zirkus ausgestiegen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht auf dem höchsten Niveau mithalten kann", schrieb Thiem bei Twitter. Er müsse deshalb seine Vorbereitung auf die nächste Saison fortsetzen.

Thiem, der mittlerweile auf Weltranglisten-Platz 15 zurückgefallen ist, hätte am Donnerstag bei dem Exhibition-Event in Abu Dhabi am Donnerstag gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray antreten sollen. Da auch der Norweger Casper Ruud zurückgezogen hat, wurden der Brite Dan Evans und der US-Amerikaner Taylor Fritz nachnominiert.

