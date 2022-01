US-Tennisspielerin Keys im Viertelfinale der Australian Open

Erstmals seit den French Open 2019 hat die amerikanische Tennisspielerin Madison Keys wieder das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Bei den Australian Open in Melbourne gewann die 26-Jährige am Sonntag klar gegen die spanische Top-Ten-Spielerin Paula Badosa 6:3, 6:1. Keys hatte 2017 bei den US Open das Endspiel erreicht, bei den Australian Open war das Halbfinale 2015 ihr bisher bestes Resultat. Im Kampf um den erneuten Einzug in die Vorschlussrunde trifft die Weltranglisten-51. auf Barbora Krejcikova aus Tschechien oder Victoria Asarenka aus Belarus.

