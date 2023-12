Nach Tod von Fußballfan wird Partie in LaLiga abgebrochen

Tragischer Vorfall. Bei einem spanischen Liga-Spiel zwischen dem FC Granada und Athletic Bilbao stirbt ein Fußballfan. Was bisher bekannt ist.

Nach dem Tod eines Fußball-Fans auf der Tribüne ist das Spiel in der spanischen Fußball-Liga zwischen dem FC Granada und Athletic Bilbao am Sonntag abgebrochen und nicht fortgesetzt worden. Granada bestätigte den Tod des Anhängers, zu den Todesursachen machte der Club keine Angaben. "Die gesamte Granada-Familie möchte der Familie und den Freunden (des Verstorbenen) ihr aufrichtiges Beileid aussprechen", teilte Granada mit. Auch die Liga kondolierte, über einen Termin für die Fortsetzung der Partie soll schnellstmöglich entschieden werden. Zum Zeitpunkt des Spielabbruchs in der 17. Minute führte Bilbao durch das Tor von Iñaki Williams (6. Minute) mit 1:0.

Nach medizinischem Notfall: Fan stirbt bei Fußballspiel in Spanien

Athletic-Torhüter Unai Simón war in der 15. Minute zum Schiedsrichter gelaufen, nachdem ihn Granada-Fans auf den medizinischen Notfall hingewiesen hatten. Daraufhin unterbrach der Referee die Partie. Auch die Mannschaftsärzte beider Team verließen ihre Bänke und versuchten, zusammen mit weiterem medizinischen Personal zu helfen. Nach einer längeren Unterbrechung und dem Bekanntwerden des Todes wurde entschieden, das Spiel nicht wieder anzupfeifen. (dpa)

