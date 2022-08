Radprofi Buchmann muss für die Vuelta passen

Der frühere Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann muss kurzfristig seinen Start bei der am Freitag in Utrecht beginnenden Spanien-Rundfahrt absagen.

Der 29-Jährige laboriert an einer Harnwegsinfektion. Das teilte sein Bora-hansgrohe-Team mit. Für Buchmann rückt der Italiener Matteo Fabbro ins Team.

Damit bleibt Buchmann bei großen Rundfahrten vom Pech verfolgt. Stürze, Krankheiten, Corona - seit seinem vierten Platz bei der Tour 2019 ist immer etwas dazwischen gekommen. Auch bei seinem siebten Platz beim Giro d'Italia in diesem Jahr war er in der Vorbereitung zurückgeworfen worden.

Der Allgäuer hatte sich in den letzten Wochen mit einem Höhentrainingslager speziell auf die Vuelta vorbereitet, nachdem er bei der Tour nicht im Bora-Aufgebot gestanden hatte. "Nach den letzten beiden Jahren, wo gar nichts zusammenlief für mich, geht es in diesem Jahr darum, wieder Stabilität zu finden", hatte Buchmann zuletzt noch der dpa gesagt. Nun also wieder der Rückschlag.

Kapitän im deutschen Bora-Team wird bei der dreiwöchigen Spanien-Rundfahrt der Australier Jai Hindley sein, der in diesem Jahr den Giro gewann.

(dpa)