Tennis: Enttäuschung beim Lokalmatador zum Start der Schwaben Open

Am Sonntag startete die vierte Auflage der mit 54.000 Euro dotierten Schwaben Open by Great2Stay mit dem Qualifikationswettbewerb, bei dem auf der Anlage des Tennisclubs Augsburg (TCA) insgesamt 24 Spieler um die letzten sechs Plätze im Hauptfeld des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 50 kämpfen. Für das Highlight des Tages sorgte dabei der 18-jährige Leipziger Nikolai Barsukov, der bei seinem ersten Match auf Challenger-Ebene in einem knapp dreistündigen Thriller nach vier abgewehrten Matchbällen noch den Sieg feiern durfte.

Ein unvergessliches Debüt auf Challenger-Ebene feierte der 18-jährige Barsukov im ersten Match des Tages auf dem Center Court. Gegen den an Position 4 geführten Andrea Guerrieri (ATP-Nr. 550) zeigte der Leipziger vor vollen Zuschauerrängen keine Spur von Nervosität, dominierte den kompletten ersten Durchgang mit seinen druckvollen Schlägen und konnte seinem 26-jährigen Gegner dreimal das Service zum deutlichen Satzgewinn abnehmen. Im zweiten Durchgang steigerte der Italiener sein Level deutlich und schaffte dadurch den Satzausgleich.

Deutscher Tennisprofi Barskukov wehrt vier Matchbälle ab

Einen wahren Thriller lieferten sich die beiden Protagonisten im Entscheidungsdurchgang. Beim Stand von 5:4 erspielte sich der DTB-Youngster bei Aufschlag seines Gegners einen Matchball, konnte diesen aber nicht nutzen. Im entscheidenden Tiebreak lag der Teenager bereits mit 3:6 im Hintertreffen und musste sogar einen vierten Matchball abwehren, ehe er mit einem Aufschlag-Winner unter frenetischem Jubel der Zuschauer den 6:1, 4:6, 7:6 (7)-Erfolg nach knapp drei Stunden besiegeln konnte.

Icon vergrößern Der junge deutsche Tennisprofi Nikolai Barsukov gewann nach fast drei Stunden Spielzeit sein Auftaktmatch bei den Schwaben Open und war überglücklich. Foto: kolbert-press Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der junge deutsche Tennisprofi Nikolai Barsukov gewann nach fast drei Stunden Spielzeit sein Auftaktmatch bei den Schwaben Open und war überglücklich. Foto: kolbert-press

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte der Sieger: „Im Moment bin ich einfach nur überglücklich. Mein erstes Match auf Challenger-Ebene vor so einer unglaublich tollen Kulisse bestreiten zu dürfen, hat mich riesig motiviert, weshalb ich heute sehr gutes Tennis zeigen konnte.“

Benito Sanchez Martinez zeigt eine dominante Leistung

Eine durchwegs dominante Leistung zeigte Benito Sanchez Martinez (ATP-Nr. 971) gegen den an Nummer neun gesetzten Matthew William Donald (ATP-Nr. 691). Nur in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs konnte der Tscheche die Partie etwas offenhalten, ehe der 23-jährige Sanchez Martinez zum Abschluss der Begegnung mit drei in Folge gewonnener Spiele den 6:1, 6:3-Endstand nach 77 Minuten herstellen konnte.

TCA-Aufstiegsheld Luca Wiedenmann spielt das letzte Match des Tages

Trotz fortgeschrittener Uhrzeit, aufgrund von zwei dreistündigen Matches davor, ließen sich die zahlreich erschienenen Zuschauer den Auftritt des TCA-Lokalmatadors Luca Wiedenmann nicht entgehen, der sich im letzten Match des Tages auf dem Center Court dem an Nummer fünf gesetzten Imanol Lopez Morillo (ATP-Nr. 599) gegenübersah. Dabei erwischte der Spanier den besseren Start und ließ den 27-jährigen Wiedenmann mit seinen wuchtigen Kick-Aufschlägen und seinen spinreichen Grundschlägen lange Zeit nicht ins Spiel kommen. Bei nur einem Spielgewinn musste der Augsburger den ersten Durchgang abgeben. Hoffnung keimte auf, als der TCA-Aufstiegsheld im zweiten Satz mit einer 2:0-Führung eröffnete. Anschließend kam jedoch der 25-jährige Lopez Morillo wieder ins Rollen und schnappte sich fünf Spiele in Folge und letztendlich den 1:6, 3:6-Sieg.

Fortgesetzt werden die Schwaben Open am Montag ab 10.30 Uhr mit den Finalspielen der Qualifikation und den ersten sechs Einzel-Matches im Hauptfeld, das „Match of the Day“, nicht vor 17.30 Uhr, bestreiten der DTB-Shootingstar Diego Dedura und der routinierte Slowake Andrej Martin. (dk)