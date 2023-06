Special Olympics

vor 30 Min.

Special Olympics: Endlich Spiele ohne schlechtes Gewissen schauen

Plus Im Gegensatz zu anderen Großsportveranstaltungen laufen die Special Olympics in Berlin ohne Skandale ab. Eine kleine Kontroverse gab es dann aber doch noch.

Von Moritz Maier Artikel anhören Shape

Schon bei der Eröffnungsfeier pure Olympia-Stimmung. Bei den Special Olympics ist der Name Programm. 50.000 Menschen im Stadion, Fackellauf, 7000 Athletinnen und Athleten hinter den Fahnenträgern. Hier geht es aber nicht um Hochleistungssportlerinnen und -Sportler. Der Jubel und der Applaus gelten Menschen mit geistiger Behinderung. Die Special Olympics drehen sich um sie, um Sichtbarmachung. Das zeigt sich sowohl auf dem Platz als auch im Gespräch mit Fans sowie Helferinnen und Helfern. Neben dem Spaß haben die Spiele für tausende Menschen sogar einen gesundheitlichen Mehrwert.

Die Special Olympics in Berlin sind ein voller Erfolg für Sportlerinnen und Sportler sowie Fans. Foto: Special Olympics

Sportler und Fans machen die Spiele im Miteinander besonders

"Wir schauen uns zum ersten Mal so eine Veranstaltung an und sind total begeistert", erzählt Kerstin Gaugelhart euphorisch in einer kurzen Pause zwischen den Wettkämpfen. Behindertensport kenne sie sonst nur von den Paralympics. Doch so eine Veranstaltung speziell für Menschen mit geistiger Behinderung, das sei für sie und ihre Mutter neu. So geht es den meisten Fans im Berliner CityCube, wo gerade die Turn-Wettbewerbe der Spiele laufen. An Reck, Barren, Ringen, Sprung und Boden zeigen die Athletinnen und Athleten ihr Können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen