Special Olympics World Winter Games 2025: Zeitplan, Übertragung und Ergebnisse der Sportarten

Die Special Olympics World Winter Games sind ein internationales Sportereignis, das alle vier Jahre die besten Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung aus der ganzen Welt zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen der sportliche Wettkampf und das Miteinander, das weit über den Sport hinausgeht. Die Spiele ermöglichen dabei nicht nur den Teilnehmern, ihr sportliches Talent unter Beweis zu stellen, sondern fördern auch Inklusion, Respekt und die Anerkennung von Vielfalt. Der diesjährige Gastgeber ist die italienische Stadt Turin. Vom 8. bis 15. März treten etwa 1.500 Athletinnen und Athleten aus 100 Ländern in diversen Sportarten gegeneinander an.

Wann werden die jeweiligen Wettkämpfe übertragen? Welche Sportarten sind Teil des Wettbewerbs? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Special Olympics World Winter Games: Zeitplan und Termine 2025

Die diesjährigen Special Olympics World Winter Games finden vom 8. bis zum 15. März in Turin statt. Die Eröffnungsfeier wurde am 8. März um 18 Uhr in der Inalpi Arena in Turin abgehalten. In der folgenden Übersicht finden Sie die Rahmentermine aller Sportarten:

10. März 2025:

Langlauf:

5km - Freie Technik: 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

100m - Klassische Technik: 17.45 Uhr - 19 Uhr

11. März 2025:

Ski Alpin:

Riesenslalom Anfänger / Fortgeschrittene / Mittelstufe: jeweils 15.30 Uhr - 20.30 Uhr

Langlauf:

2,5km - Freie Technik: 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

500m - Freie Technik: 16.30 Uhr - 17.45 Uhr

50m - Klassische Technik: 17.45 Uhr - 18.45 Uhr

Tanzsport:

Solo / Streetdance Solo: jeweils 20.30 Uhr - 22.10 Uhr

Floorball:

Männer Mixed / Frauen Traditionell / Männer Traditionell: jeweils 9 Uhr - 14.45 Uhr

Eisschnelllauf:

333m: 11 Uhr - 11.31 Uhr

777m: 11.50 Uhr - 12.21 Uhr

111m: 12.30 Uhr - 12.46 Uhr

Snowboarding:

Riesenslalom Fortgeschrittene: 16 Uhr - 17 Uhr

Riesenslalom Mittelstufe: 17.30 Uhr - 19 Uhr

Riesenslalom Anfänger: 20 Uhr - 21 Uhr

Schneeschuhlauf:

50m: 14.30 Uhr - 15.15 Uhr

200m: 15.30 Uhr - 19 Uhr

800m: 20 Uhr - 21 Uhr

12. März 2025:

Ski Alpin:

Riesenslalom Anfänger / Fortgeschrittene / Mittelstufe: jeweils 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Langlauf:

2,5km - Klassische Technik: 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

10km - Freie Technik: 16.45 Uhr - 17.45 Uhr

1km - Freie Technik: 17.45 Uhr - 19 Uhr

Tanzsport:

Mixed / Performing Arts / Streetdance / Ballsaal (jeweils Duett): je 20 Uhr - 21.25 Uhr

Eiskunstlauf:

Einzel Level 1: 22.20 Uhr - 0.43 Uhr

Floorball:

Männer Mixed / Frauen Traditionell / Männer Traditionell: jeweils 9 Uhr - 19.45 Uhr

Eisschnelllauf:

500m: 11 Uhr - 11.37 Uhr

222m: 12 Uhr - 12.29 Uhr

1000m: 12.25 Uhr - 12.44 Uhr

Snowboarding:

Slalom Fortgeschrittene: 16 Uhr - 17 Uhr

Slalom Mittelstufe: 16.30 Uhr - 19 Uhr

Slalom Anfänger: 20 Uhr - 21 Uhr

Schneeschuhlauf:

100m: 14.30 Uhr - 15.15 Uhr

25m: 17.30 Uhr - 18.15 Uhr

4x100m Relay: 19 Uhr - 20.40 Uhr

13. März 2025:

Ski Alpin:

Super G Fortgeschrittene / Anfänger / Mittelstufe: jeweils 15.30 Uhr - 20.30 Uhr

Langlauf:

7,5km - Freie Technik: 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

50m - Klassische Technik: 17.45 Uhr - 19 Uhr

Tanzsport:

Specialty Solo / Performing Arts Solo / Streetdance Solo: jeweils 16 Uhr - 18.300 Uhr

Eiskunstlauf:

Einzel / Paare

Floorball:

Männer Mixed / Frauen Traditionell / Männer Traditionell: jeweils 9 Uhr - 19.45 Uhr

Eisschnelllauf:

333m: 14.45 Uhr - 15.20 Uhr

777m: 15.35 Uhr - 16.15 Uhr

111m: 16.15 Uhr - 16.30 Uhr

1500m: 16.30 Uhr - 16.40 Uhr

Snowboarding:

Super G Fortgeschrittene: 16.30 Uhr - 16.45 Uhr

Super G Mittelstufe: 15.45 Uhr - 6.15 Uhr

Super G Anfänger: 19.30 - 20 Uhr

Schneeschuhlauf:

50m: 14.30 Uhr - 15.15 Uhr

200M: 15.30 Uhr - 19 Uhr

800m: 20 Uhr - 21 Uhr

14. März 2025:

Ski Alpin:

Mittelstufe / Anfänger / Fortgeschrittene: jeweils 15.30 Uhr - 18.300 Uhr

Langlauf :

5km: 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

2,5km: 16.30 Uhr - 17.45 Uhr

500m: 17.45 Uhr - 19 Uhr

Tanzsport:

Mixed Styles / Performing Arts / Streetdance / Ballsaal (jeweils Duett9: je 16 Uhr - 18 Uhr

Eiskunstlauf:

Freies Skaten: 20 Uhr - 21.25 Uhr

Paare: 21.25 Uhr - 22.04 Uhr

Floorball:

Männer Mixed / Frauen Traditionell / Männer Traditionell: jeweils 9 Uhr - 15.30 Uhr

Eisschnelllauf:

500m: 14.45 Uhr - 15.30 Uhr

222m: 15.45 Uhr - 16.10 Uhr

1000m: 16.10 - 16.45 Uhr

Snowboarding:

Parallel Riesenslalom Fortgeschrittene: 16.30 Uhr - 17.15 Uhr

Schneeschuhlauf:

100m: 14.30 - 17.15 Uhr

400m: 17.15 Uhr - 18.30 Uhr

4x100m Relay: 20 Uhr - 21 Uhr

15. März 2025:

Ski Alpin:

Slalom Fortgeschrittene / Anfänger / Mittelstufe: jeweils 15.30 Uhr - 18.30 Uhr

Langlauf:

4x1km Relay - Freie Technik: 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

100m - Klassische Technik: 16.30 Uhr - 17.30 Uhr

Floorball:

Männer Mixed / Frauen Traditionell / Männer Traditionell: jeweils 9 Uhr - 10.30 Uhr

Schneeschuhlauf:

400m: 14.30 Uhr - 15.50 Uhr

25m: 16 Uhr - 16.45 Uhr

Den detaillierten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Website der Special Olympics.

Übertragung der Special Olympics World Winter Games im TV und Stream:

Die Übertragung der Special Olympics World Winter Games übernimmt dieses Jahr Sky Sport. Der Sender berichtet insgesamt 17 Stunden live vom Wettbewerb in Turin. Zur Auswahl gehören die folgenden Sportevents:

Samstag, 8. März: Eröffnungsfeier - von 18.05 bis 20.00 Uhr auf Sky Sport Mix

Mittwoch, 12. März: Eiskunstlauf - von 16.10 bis 20.00 Uhr auf Sky Sport Mix & Sky Top Event

Donnerstag, 13. März: Shorttrack - von 8.35 Uhr bis 10.45 Uhr auf Sky Sport Mix & Sky Top Event

Donnerstag, 13. März: Eiskunstlauf - von 16.15 Uhr bis 20.45 Uhr auf Sky Sport 02

Freitag, 14. März: Shortrack - von 8.35 Uhr bis 10.50 Uhr auf Sky Sport Mix & Sky Top Event

Freitag, 14. März: Eiskunstlauf - von 13.50 Uhr bis 16 Uhr auf Sky Sport 01

Um die Winter Special Olympics sehen zu können, kommen Sie an einem kostenpflichtigen Abonnement bei Sky demnach nicht herum. Ein Sky Sport Abo kostet aktuell 35,99 Euro pro Monat.

Sportarten und Ergebnisse bei den Special Olympics World Winter Games

In insgesamt acht Sportarten werden bei den Special Olympics World Winter Games die Wettkämpfe ausgetragen. Dazu zählen:

Eiskunstlauf

Floorball

Schneeschuhlauf

Shorttrack

Ski Alpin

Skilanglauf

Snowboard

Tanzen

Die jeweiligen Ergebnisse der Sportarten finden Sie nach den Wettkämpfen auf der offiziellen Website.