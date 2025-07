Deshalb ist die Tour so spektakulär

Eine dramatische Aufgabe, eine verfrühte Jubel-Posse und ein überraschend starker Debütant aus Deutschland – die Tour de France liefert spektakuläre Bilder und Geschichten.

Der „Idiot“ Es gibt Momente, in denen man sich wünschte, dass die Erde sich auftut und einen verschluckt. So oder ähnlich muss sich Julian Alaphilippe nach der 15. Etappe am Sonntag gefühlt haben. Der Franzose befand sich in einer Verfolgergruppe und sprintete um den Sieg. Mit wenigen Zentimetern Vorsprung drückte der 33-Jährige sein Vorderrad über die Ziellinie in Carcasonne und jubelte ausgiebig. Alaphilippe hatte nicht mitbekommen, dass er nur Dritter war. Vor ihm waren mit großem Vorsprung Etappensieger Tim Wellens und der Zweitplatzierte Victor Campenaerts ins Ziel gerauscht. Der Straßenrad-Weltmeister hatte eine nachvollziehbare Erklärung für das Malheur parat. „Leider funktionierte mein Funkgerät nach dem Sturz nicht mehr, also habe ich versucht, den bestmöglichen Sprint hinzulegen und an den Etappensieg zu denken. Wie ein Idiot habe ich die Hände gehoben, aber es waren einige Jungs vor mir“, wurde der 33-Jährige von der Nachrichtenagentur Belga zitiert. In der ersten Rennhälfte war der Radprofi gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Für den Franzosen kein Problem: „Ich erinnerte mich daran, was man im Krankenhaus mit mir gemacht hatte, und schaffte es, sie wieder einzurenken.“ Das Missgeschick unterlief Alaphilippe nicht das erste Mal. Der verfrühte Jubel war dem Weltmeister von 2020 und 2021 schon einmal passiert. Beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich im Jahr 2020 hatte er schon die Hände in die Höhe gerissen, doch der Slowene Primoz Roglic siegte. Auch andere Stars waren vor dem vorzeitigen Siegestaumel nicht gefeit. Darunter der belgische Sprint-Star Jasper Philipsen bei der Tour 2022.

Der Aussteiger In der zweiten Tour-Woche verabschiedete sich einer der Mit-Favoriten auf den Gesamtsieg auf dramatische Weise von der großen Schleife. Remco Evenepoel hatte in diesen Tagen offensichtlich nicht die Form, um mit Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard mithalten zu können. Auf der 14. Etappe musste der Zeitfahr-Weltmeister auf dem Ritt durch die Pyrenäen nach Luchon-Superbagneres einsehen, dass seine Beine nicht frisch genug waren. Knapp einhundert Kilometer vor der Zieldurchfahrt stieg Evenepoel entkräftet von zwei auf vier Rädern um ins Teamauto. Schon früh vor der Kletterpartie zum Col du Tourmalet hatte er den Anschluss an die Spitze verloren. Ziemlich genervt reagierte der 25-Jährige auf das Kamera-Motorrad neben ihm, als der Anstieg der höchsten Kategorie auf den legendären Straßenpass auf 2115 Metern führte. Schon in den beiden vorherigen Pyrenäen-Etappen hatte der Belgier große Probleme gezeigt.

Rummel um Lipowitz schwillt an

Der Senkrechtstarter Von Evenepoels Einbruch profitierte ein Deutscher, den die Experten bereits vor der Tour auf dem Zettel hatten. An dem Tag, als der Belgier dramatisch einbrach, nutzte Florian Lipowitz seine Chance und fuhr auf das Treppchen. Vor dem Tour-Klassiker am Dienstag auf den Mont Ventoux belegt der 24-jährige Jungstar den dritten Gesamtrang. Auf das Stockerl war als letzter Deutscher bislang 2006 Andreas Klöden als Zweiter geradelt. Der frühere Biathlet will auch das Weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer nach Paris tragen. Mit Energie und Kletterkünsten zeigte sich der Radprofi immer stärker. Lipowitz zeigte sich am Montag fokussiert: „Ich selber will für mich nur von Tag für Tag schauen und mir so wenig Druck wie möglich machen.“ Der Rummel um die neue deutsche Radsport-Hoffnung wird anschwellen.

Pogacar-Rennstall räumt Preisgelder ab

Die Abräumer Nicht nur im sportlichen Ranking führt der Topfavorit Tadej Pogacar das Feld an. Auch in der Geld-Tabelle ist abzulesen, wie grandios der Slowene von seinem UAE-Rennstall unterstützt wird. Insgesamt werden bei der Tour 2,3 Millionen Euro ausgeschüttet. Den Löwenanteil erhalten der Sieger (500.000 Euro) sowie der Zweit- und Drittplatzierte (200.000, 100.000). Ein Etappenerfolg wird mit 11.000 Euro belohnt. Der kämpferischste Fahrer des Tages erhält 2.000 Euro. Laut Fachportal Domestique fuhr der Pogacar-Rennstall UAE Emirates mit 100.670 Euro das meiste Geld ein, gefolgt von der Visma-Mannschaft des Tour-Zweiten Vingegaard mit 74.340 Euro. Das Preisgeld wird traditionell nach der Tour innerhalb des Teams aufgeteilt. Die Superstars versilbern ihre Tour-Erfolge mit fürstlichen Antrittsgagen bei verschiedenen Rennen oder neuen Werbeverträgen.