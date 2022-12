Spengler Cup 2022: Spielplan und Übertragung

Alle Infos zum Spielplan und der Übertragung des Spengler Cups, dem ältesten Eishockey-Mannschaftsturnier, im TV und Stream bekommen Sie hier.

Spengler Cup 2022: Das internationale Mannschaftsturnier im Eishockey findet nach zweijähriger Pause Ende Dezember wieder statt – zum 94. Mal. Gastgeber ist wie gewohnt der HC Davos aus Davos in der Schweiz. Welche Termine sind angesetzt, wie ist der Spielplan? Und wo läuft das Turnier im Fernsehen oder Live-Stream? Das sagt Ihnen der folgende Artikel.

Spielplan und Termine beim Spengler Cup 2022

Der Spengler Cup 2022 ist von 26. bis 31. Dezember 2022 datiert. Die teilnehmenden Vereine wurden im Vorfeld in zwei Gruppen eingeteilt, in denen sie in der Vorrunde antreten. Pro Tag soll es jeweils ein Spiel um 15.10 Uhr (Gruppe Torriani) und eines um 20.15 Uhr (Gruppe Cattini) geben. Diese Struktur wird auch in den Vor-Halbfinals und den Halbfinals fortgeführt. Das Finale startet traditionell am 31. Dezember um 12 Uhr.

Die folgende Übersicht zeigt alle Spiele, Runden und Termine des Spengler Cup 2022 mit Datum und Uhrzeit:

Runde Datum Uhrzeit Spiel Begegnung Gruppe Gruppenphase Montag, 26.12.22 15.10 Uhr 1 HC Ambri-Piotta - Örebro HK (5:2) Gruppe Torriani



20.15 Uhr 2 Sparta Prag - Team Canada (3:2) Gruppe Cattini

Dienstag, 27.12.22 15.10 Uhr 3 IFK Helsinki - Örebro HK (2:5) Gruppe Torriani



20.15 Uhr 4 HC Davos - Team Canada (2:1) Gruppe Cattini

Mittwoch, 28.12.22 15.10 Uhr 5 HC Ambri-Piotta - IFK Helsinki (7:3) Gruppe Torriani



20.15 Uhr 6 Sparta Prag - HC Davos (9:2) Gruppe Cattini Vor-Halbfinals Donnerstag, 29.12.22 15.10 Uhr 7 Örebro HK - Team Canada (3:1)

beide



20.15 Uhr 8 HC Davos - IFK Helsinki

beide Halbfinals Freitag, 30.12.22 15.10 Uhr 9 HC Sparta Praha - Örebro HK

beide



20.15 Uhr 10 HC Ambri-Piotta - Sieger Spiel 8

tba Finale Samstag, 31.12.22 12.10 Uhr 11 Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10 tba

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Der Spengler Cup 2022 im Free-TV und Live-Stream

Laufen die Turniere live im Free-TV? Ja, Sport1+ überträgt die Matches in Deutschland kostenpflichtig nach folgendem Live-Sendeplan. Die Spiele zeigt der Sender außerdem zusätzlich als Wiederholungen.

Runde Datum Uhrzeit Spiel Begegnung Sender Gruppenphase Montag, 26.12.22 15.05 - 17.40 Uhr 1 HC Ambri-Piotta - Örebro HK Sport1+



20.10 - 22.45 Uhr 2 Sparta Prag - Team Canada Sport1+

Dienstag, 27.12.22 15.05 - 17.40 Uhr 3 IFK Helsinki - Örebro HK Sport1+



20.10 - 22.45 Uhr 4 HC Davos - Team Canada Sport1+

Mittwoch, 28.12.22 15.05 - 17.40 Uhr 5 HC Ambri-Piotta - IFK Helsinki Sport1+



20.10 - 22.45 Uhr 6 Sparta Prag - HC Davos Sport1+ Vor-Halbfinals Donnerstag, 29.12.22 15.05 - 17.40 Uhr 7 Örebro HK - Team Canada

Sport1+



20.10 - 22.45 Uhr 8 HC Davos - IFK Helsinki

Sport1+ Halbfinals Freitag, 30.12.22 15.05 - 17.40 Uhr 9 HC Sparta Praha - Örebro HK

Sport1+



20.10 - 22.45 Uhr 10 HC Sparta Praha - Sieger Spiel 8

Sport1+ Finale Samstag, 31.12.22 12.05 - 14.40 Uhr 11 Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10 Sport1+

Die Spiele im Spengler Cup Ende Dezember 2022 können Fans auch auf der Website des Veranstalters unter Games in Live-Streams verfolgen. Der Live-Stream wird gratis in rund 40 Länder übertragen.

Spengler Cup 2022: Teams und Gruppen

Am Spengler Cup nehmen sechs Mannschaften teil, die vom Gastgeber, dem HC Davos, eingeladen werden. Diese treten zunächst in zwei Gruppen gegeneinander an: Gruppe Torriani und Gruppe Cattini. Team Canada spielt seit 1984 beim Cup – als Mannschaft kanadischer Spieler aus europäischen Klubs. Standardmäßig ist seit 2010 auch immer ein zweiter Schweizer Verein mit von der Partie.

In der unten stehenden Übersicht sehen Sie, welche Vereine 2022 dabei sind, in welcher Gruppe sie spielen, aus welchem Land sie kommen und die "Kürzel" des Veranstalters.

Gruppe Torriani:

HC Ambri-Piotta , Schweiz , "Everybody's Darling"

, , "Everybody's Darling" Örebro HK, Schweden, "schwedisches Premierenteam"

IFK Helsinki, Finnland , "siebenfacher finnischer Meister"

Gruppe Cattini:

Sparta Prag , Tschechien , "stark besetztes Team"

, , "stark besetztes Team" Team Canada , Kanada , "ewiger Favorit"

, , "ewiger Favorit" HC Davos , Schweiz , "Gastgeber oder mehr?"

Der Spengler Cup 22 und seine Geschichte

Bereits seit 1923 gibt es den Spengler Cup in Davos .

gibt es den in . Benannt ist er nach seinem Gründer Carl Spengler , Sohn von Alexander Spengler , der Davos zum weltbekannten Kurort machte.

, Sohn von Alexander , der zum weltbekannten Kurort machte. 2010 wurde der Modus des Turniers angepasst, um die Spiele bis zum letzten Tag der Vorrunde spannend halten zu können.

angepasst, um die Spiele bis zum letzten Tag der Vorrunde spannend halten zu können. 2020 und 2021 musste der Cup aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

abgesagt werden. Team Canada steht mit 16 Pokalen an der Spitze der Siegerliste. Der HC Davos liegt mit 15 Siegen knapp dahinter auf Platz 2.

steht mit an der Spitze der Siegerliste. Der liegt mit 15 Siegen knapp dahinter auf Platz 2. Der Spengler Cup wird jährlich von mehr als 80.000 Zuschauenden verfolgt und gilt nach den Swiss Indoors ( Tennis ) als zweitgrößtes jährliches Sport-Event der Schweiz .

wird jährlich von mehr als verfolgt und gilt nach den Swiss Indoors ( ) als zweitgrößtes jährliches Sport-Event der . 2021 wurde für das Turnier ein Budget von 10,5 Millionen Schweizer Franken festgelegt.