WM 2022: Spiel um Platz 3 - Termin, Live-TV und Stream

Läuft das Spiel um Platz 3 bei der WM 2022 in Katar im Free-TV? Diese und weitere Fragen rund um das Spiel um Platz 3 bei der WM wie den Termin haben wir für Sie.

Deutschland scheidet mal wieder in der Vorrunde raus, Oliver Bierhoff verlässt im Zuge des WM-Debakels den DFB und Hansi Flick bleibt im Amt: Die Fußball-WM in Katar hat in Deutschland auch ein sportliches Nachspiel. Während die deutsche Elf den Weltmeistertraum frühzeitig begraben durfte, stehen die Halbfinalisten der Weltmeisterschaft 2022 fest - darunter auch eine große Überraschung.

Nach den Spielen Argentinien gegen Kroatien und Frankreich gegen Marokko geht es für die beiden Gewinner ins Endspiel um den Pokal, während die Verlierer im Spiel um Platz 3 zumindest noch den Weg aufs imaginäre Treppchen schaffen können.

Wann das Spiel um Platz 3 bei der WM 2022 stattfindet, welches der acht WM-Stadien Austragungsort ist sowie die wichtigsten Informationen rund um die Übertragung im Free-TV und Live-Stream - all das erfahren Sie hier.

Spiel um Platz 3 Kroatien - Verlierer HF2 bei der WM 2022 - Termin und Uhrzeit

Wann wird das Spiel um Platz 3 bei der WM in Katar 2022 angepfiffen? Um 16 Uhr deutscher Zeit ertönt der Startpfiff im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan. Das Datum ist der 17. Dezember 2022, ein Samstag. Vor Ort, dank Zeitverschiebung, ist es dann bereits 18 Uhr.

WM 2022: Spiel um Platz 3 live im Fernsehen: Free-TV und kostenloser Stream?

Das Spiel um Platz 3 bei der WM 2022 in Katar findet am Samstag, 17. Dezember, statt und wird um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Austragungsort ist das Khalifa International Stadium. Da das ZDF nur im Falle einer deutschen Beteiligung eine Übertragung des Spiels um Platz 3 bei der WM in Katar übernommen hätte, kann die Partie der beiden Halbfinalverlierer nur bei MagentaTV verfolgt werden. Selbiges gilt auch für einen etwaigen kostenlosen Live-Stream: Mit dem Ausscheiden des deutschen Teams in der Vorrunde hat sich auch das ZDF von einer möglichen Übertragung vom Spiel um Platz 3 verabschiedet. Wer also das Spiel unbedingt live verfolgen möchte, braucht ein kostenpflichtiges Abo bei der Telekom. Das günstigste Abomodell gibt es für derzeit 10 Euro pro Monat (Stand: 13.12.2022)

Das sind die wichtigsten Informationen zum Spiel um Platz 3 bei der WM 2022 zusammengefasst:

Spiel: Spiel um Platz 3, K roatien - Verlierer HF 2, WM in Katar 2022

Spiel um Platz 3, roatien - Verlierer HF 2, WM in 2022 Datum: Samstag, 17. Dezember

Samstag, 17. Dezember Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Stadion: Khalifa International Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV

Übrigens: Eurosport, Sport1, DAZN und Sky haben keine Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Deutschlands WM-Spiele um Platz drei - eine kleine Historie

1934: Deutschland – Österreich 3:2

– 3:2 1958: Frankreich – Deutschland 6:3

– 6:3 1970: Deutschland – Uruguay 1:0

– 1:0 2006: Deutschland – Portugal 3:1