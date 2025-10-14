Ein Zwergstaat steht Kopf: Kap Verde fährt zur WM

Es ist eine Vorstellung, die auch hierzulande eine große Mehrheit finden könnte: Zum entscheidenden Fußballspiel gibt es verordneten Urlaub für alle. Auf der Inselgruppe Kap Verde war genau das der Fall. Zum WM-Qualifikationsspiel gegen Eswaitini am Montagnachmittag (das ehemalige Swasiland) hatte Staatspräsident José Maria Neves, angeordnet: Ab 12 Uhr standen alle Rädchen still, es ist Zeit für die WM und das soll gefeiert werden. Grund dazu hatten die Inselbewohner dann auch tatsächlich. Mit 3:0 gewannen die „Blue Sharks“ ihre Partie. Damit ist klar, dass der eine halbe Million Einwohner fassende Inselstaat Kap Verde westlich des Senegals erstmals an einer WM teilnehmen wird. Das Besondere daran: Nur rund jeder zweite Spieler im Kader wurde auf der Insel geboren, die Spielersuche lief über Social Media ab und auch die war alles andere als gewöhnlich.

Das ist Arbeitsverbot für alle wegen eines Fußballspieles aber natürlich auch nicht. Urlaub auf Anordnung von oben lässt sich in einem 500.000 Einwohner großen Staat aber ein wenig leichter erlassen. Mit dieser Einwohnerzahl ist die ehemalige portugiesische Kolonie das zweitkleinste Land nach dem 350.000 Einwohner fassenden Island, das 2018 dabei war. Während die Isländer ihren damaligen Aufschwung einer intensiven Förderung der heimischen Jugend und vielen neu gebauten Hallen, in denen ganzjährig Fußball möglich war, verdankten, ging die Nationalmannschaft von Kap Verde einen anderen Weg. Denn über die Welt verstreut leben mehr Menschen, die kapverdische Wurzeln haben als auf dem Inselstaat selbst. Folglich suchte der Verband überall nach Kickern, die einen kapverdischen Pass haben. Bei einem vermeintlichen Treffer gab es eine Nachricht über Social Media. Der Inhalt: Möchten Sie kapverdischer Nationalspieler werden?

Eine Mail des kapverdischen Fußballverbands hielt ein Kicker für Werbung

Eine der kuriosen Geschichten lieferte Roberto Lopes. Der in Dublin geborene Abwehrspieler der Shamrock Rovers hat eine irische Mutter, der Vater stammt aus Kap Verde. Als 2021 eine Mail in seinem Postfach eintrudelte, ignorierte Lopes diese zunächst: Er versteht kein Portugiesisch und hielt die Nachricht für eine Werbung. Neun Monate vergingen, ehe der damalige Nationaltrainer Rui Aguas sein Glück erneut versuchte. Diesmal nahm sich Lopes doch die Zeit und jagte den Text in ein Übersetzungsprogramm. Wenig später war er stolzer Nationalspieler von Kap Verde. Er traf beim Nationalteam auf eine bunte Mischung aus halb Europa. Das blaue Trikot streiften sich Kicker über, die in den Niederlanden, Portugal oder Frankreich geboren wurden.

Kap Verde steht in der Weltrangliste vor Nordirland, Island und Ghana

Es ist eine bunte Mischung, die sich auszahlen sollte: Stück für Stück arbeitete sich die einstige Schießbudentruppe nach oben und belegt aktuell nun Platz 70 der Weltrangliste – vor Ländern wie Finnland (71), Nordirland (72), Bosnien (73), Island (74) oder Ghana (75). Anfang September gab es einen Sieg gegen den ärgsten Verfolger, den fünffachen Afrikameister Kamerun. Die „unbezwingbaren Löwen“, bei denen Stars wie André Onana (Manchester United) spielen, müssen nun in die Play-offs, um ihr WM-Ticket zu lösen.

Kap Verde machte im 50. Jahr der Unabhängigkeit seinen Traum perfekt. Das Land wird nach Jordanien und Usbekistan der dritte Neuling bei der erstmals 48 Mannschaften umfassenden WM sein. Das Portal A Nacao schrieb dazu: „Der Stolz der Kapverden ist so groß wie nie zuvor. Die Menschen weinen vor Glück. Ein hart erkämpfter Traum, aber erreicht.“ Fraglich wird nur sein, wie Staatspräsident Neves auf die aus afrikanischer Sicht nächtlichen Anstoßzeiten der WM reagiert. Sehr wahrscheinlich wird es im nächsten Sommer mindestens drei freie Tage auf Kap Verde geben. (mit dpa)