Volle Spielkalender: Fifpro warnt vor Gesundheitsrisiken

Zu viele Spiele, zu kurze Pausen: Durch den vollen Spielplan steigt die Belastung im Profifußball. Gerade für junge Talente hat das Risiken, warnt die Fifpro.

Die internationale Spielervertretung Fifpro warnt vor den gesundheitlichen Risiken für Fußballprofis aufgrund eines überfüllten Spielkalenders.

Das geht aus ihrem Bericht in Zusammenarbeit mit der digitalen Daten- und Analyseplattform "Football Benchmark" hervor, der in Istanbul vorgestellt wurde. Der Report beleuchtet die Auswirkungen der anhaltenden Wettkampfdichte und der erhöhten Belastung in der aktuellen Fußballsaison 2022/2023.

In der durch die Mitten in der Saison stattgefundene Weltmeisterschaft in Katar sei die Saison eine der arbeitsreichsten Spielzeiten überhaupt gewesen. Dies gehe insbesondere mit Gefahren für die Karrieredauer, die mentale Gesundheit und das persönliche Leben der Spieler einher. Neben den bekannten Risiken von Verletzungen und nachlassender Leistungsfähigkeit sei auch die psychische Belastung für heutige Spitzenspieler höher ist als für die vorherige Generation.

Erhöhtes Verletzungs- und Burnout-Risiko

Laut dem Bericht haben junge Top-Spieler wie Vinicius Junior (22) oder Jude Bellingham (19) bereits doppelt so viele Wettbewerbsspiele absolviert wie Spieler früherer Generationen. Das erhöhe das Verletzungs- und Burnout-Risiko. Um die Spieler zukünftig zu schützen, fordert die Spielerorganisation Fifpro daher verbindliche Spielpausen während der Saison und in der Nebensaison, eine Begrenzung von aufeinanderfolgenden Spielen sowie eine Minimierung internationaler Reisen.

"Gemeinsam tragen wir eine Fürsorgepflicht für diese Spieler, und die Branche muss Maßnahmen zur Förderung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens schnellstmöglich umsetzen", betonte Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann. Der Spielkalender der Saison 2024/2025 werde die Gesundheit der Spieler noch stärker belasten. Aufgrund der Expansion der Champions League und der Club-Weltmeisterschaft stehe Spielern in den erfolgreichsten Vereinen potenziell eine 89-Spiele-Saison bevor - ein Anstieg von bis zu 11 Prozent an Spielen.

(dpa)