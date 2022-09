In Polen und Schweden findet die 28. Handball-Weltmeisterschaft statt. Alle Infos zu Spielorten und Stadien finden Sie hier.

Handball-WM 23 Spielorte und Stadien: Fünf Spielstätten bespielen die Handball-Teams bei der WM 23 in Schweden, vier Spielorte soll es in Polen geben. Welche Arenen und Spielorte das konkret sein werden, welche Kapazitäten diese haben und weitere Infos zu den Städten der Handball-WM 23 erfahren Sie hier.

Stadien Schweden: Handball-WM 2023 der Männer

In Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping und Kristianstad finden einige der 112 Spiele der Handball-WM 23 statt.

Stockholm:

Hauptstadt Schwedens mit 2,3 Millionen Einwohnern.

Tele2 Arena

Kapazität: 20.000

Malmö:

Drittgrößte Stadt Schwedens mit 300.000 Einwohnern.

Malmö Arena

Kapazität: 12.600

Göteborg:

Metropolregion und zweitgrößte Stadt Schwedens. Hafenstadt mit rund 990.000 Einwohnern.

Scandinavium

Kapazität: 12.044

Jönköping:

Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern am zweitgrößten See Schwedens, im Norden von Småland.

Husqvarna Garden

Kapazität: 7.000

Kristianstad:

Kleinstadt mit rund 40.000 Einwohnern im Nordosten Skånes.

Kristianstad Arena

Kapazität: 4.700

Spielorte der Handball-WM 23: Polen – Stadien

Die 32 teilnehmenden Nationen der Handball-WM 23 treten in vier Stadien und Spielorten in Polen an. Vom 11. bis 29. Januar werden 112 Spiele ausgetragen. Das sind die Spielstätten der WM im Handball.

Krakau:

Südpolnische Stadt mit etwa 780.000 Einwohnern. Historische Bauten und Kulturdenkmäler prägen den mittelalterlichen Stadtkern.

Tauron Arena Kraków

Kapazität: 15.030

Danzig:

Hafenstadt an der Ostseeküste in Polen mit etwa einer halben Million Einwohner.

Ergo Arena

Kapazität: 11.409

Katowice:

Stadt mit rund 300.000 Einwohnern, nordwestlich von Krakau. Zentrum der Metropolregion Silesia.

Spodek

Kapazität: 11.016

Płock:

Einer der ältesten Städte Polens an der Weichsel mit rund 120.000 Einwohnern.

Orlen Arena

Kapazität: 5.467

Bewerbung um die Ausrichtung der Handball-WM 23

Nur drei Nationen hatten zum Ende der Ausschreibungsphase 2015 Unterlagen eingereicht, das waren die Verbände aus Ungarn, Polen sowie Schweden. Interesse hatten viele weitere Nationen bekundet, darunter Norwegen, Südkorea, Frankreich oder die Schweiz. Zum zweiten Mal gibt es nun mit Polen und Schweden zwei Gastgeber. Das erste Mal waren es Dänemark und Deutschland 2019 gewesen. Für den polnischen Verband ist es die erste Weltmeisterschaft, die der Verband ausrichtet, für Schweden die fünfte WM.