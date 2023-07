Wimbledon 2023: Spielplan und Termine beim Grand-Slam-Turnier

Wimbledon 2023 findet vom 3. bis zum 16. Juli statt. Wir haben den Spielplan des Grand-Slam-Turniers sowie alle Infos rund um Zeitplan und Qualifikation für Sie.

Es ist das älteste und gleichzeitig bedeutendste Tennis-Turnier der Welt: Die Wimbledon Championships. Austragungsort ist der gleichnamige Stadtteil in der britischen Hauptstadt London. Seit 1877 wird das Tennis-Turnier ausgetragen, das gleichzeitig im Zeitplan das dritte von insgesamt vier Grand-Slam-Turnieren ist. Demnach findet nach den Australian und den French Open stets Wimbledon statt, das im Anschluss durch die US Open ergänzt wird. In diesem Jahr geht das Tennis-Turnier somit in seine 136. Auflage. Die Besonderheit besteht darin, dass bei diesem Grand-Slam-Turnier auf Rasen gespielt wird. Im letzten Jahr konnte bei den Herren Novak Djokovic, und bei den Damen Jelena Rybakina siegen.

Wann ist der Auftakt in diesem Jahr? Für welchen Zeitraum ist das diesjährige Turnier terminiert und wie gestaltet sich der Spielplan? Wir stellen Ihnen alle wichtigen Informationen zum wichtigsten Tennis-Turnier der Welt vor.

Wimbledon 2023: Qualifikation und Start der 136. Auflage

Traditionell findet Wimbledon in den Sommermonaten Juni beziehungsweise Juli statt. Dieses Jahr war der Auftakt am Montag, dem 3. Juli 2023. Das war der Beginn der 1. Runde des Tennis-Turniers. Davor fand noch die Qualifikationphase vom 26. bis zum 29. Juni statt.

Wem es - wie den meisten vermutlich - nicht möglich ist, das Turnier vor Ort zu verfolgen, der kann alternativ auf die Übertragung live im TV und Stream setzen. Diese läuft vor allem über den Anbieter Sky. Einzelne Matches können aber auch über den Livestream von BILD angesehen werden.

Wimbledon 2023: Termin und Austragung des Grand-Slam-Turniers in London

Wie bereits erwähnt, fand am Montag, dem 3. Juli 2023 der Auftakt der 136. Wimbledon Championships statt. Am 16. Juli 2023 endet dann das Turnier mit dem Finale der Herren. Zur Übersicht stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund um den Termin sowie die Austragung kurz vor:

Grand-Slam-Turnier : 136. Wimbledon Championships

136. Untergrund: Rasen

Rasen Start: Montag, der 3. Juli 2023

Montag, der 3. Juli 2023 Ende: Sonntag, der 16. Juli 2023

Sonntag, der 16. Juli 2023 Austragungort: All England Club, Church Road in London ( Wimbledon )

Der Spielplan des Tennis-Turniers Wimbledon 2023

Zwischen dem 3. Juli und dem 16. Juli 2023 wird von der 1. Runde bis zum Finale das Grand-Slam-Turnier Wimbledon gespielt. An welchen Tagen die jeweiligen Runden der Herren und Damen stattfinden, das können Sie der folgenden Übersicht entnehmen, die auf dem offiziellen Spielplan der Wimbledon Championships basiert:

1. Runde: 3. und 4. Juli 2023 ( Einzel der Herren und Damen)

3. und 4. Juli 2023 ( der Herren und Damen) 2. Runde: 5. und 6. Juli 2023 ( Einzel der Herren und Damen)

5. und 6. Juli 2023 ( der Herren und Damen) 3. Runde: 7. und 8. Juli 2023 ( Einzel der Herren und Damen)

7. und 8. Juli 2023 ( der Herren und Damen) 4. Runde: 9. und 10. Juli 2023 ( Einzel der Damen und Herren)

Viertelfinale: 11. Juli ( Einzel der Damen) und 12. Juli ( Einzel der Herren)

11. Juli ( der Damen) und 12. Juli ( der Herren) Halbfinale: 13. Juli ( Einzel der Damen) und 14. Juli ( Einzel der Herren)

13. Juli ( der Damen) und 14. Juli ( der Herren) Finale Einzel : 15. Juli (Damen) und 16. Juli (Herren)

15. Juli (Damen) und 16. Juli (Herren) Finale Doppel: 15. Juli (Herren) und 16. Juli (Damen)

Wimbledon 2023: Das sind die Rekordsieger des Grand-Slam-Turniers

Bei den Männern hält im Moment noch der Schweizer Roger Federer den Rekord für die meisten Wimbledon-Siege. Insgesamt kommt die Tennis-Legende auf acht Siege. Dicht dahinter befindet sich der amtierende Titelverteidiger Novak Djokovic, der mit einem Sieg in diesem Jahr ebenfalls auf acht Titel kommen könnte.

Bei den Damen holte die die gebürtige Tschechin Martina Navratilova mit insgesamt neun Siegen die meisten Titel. Dahinter folgen Steffi Graf und Serena Williams, die jeweils sieben Mal gewonnen haben.