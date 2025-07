Wimbledon 2025: Termine und Zeitplan des Grand-Slam-Turniers

Auch in diesem Jahr finden die Wimbledon Championships wieder statt. Es ist das dritte von insgesamt vier Grand-Slam-Turniern und gilt als das prestigeträchtigste und älteste Tennisturnier. Die auf Rasen stattfindende Veranstaltung wurde erstmals 1877 ausgetragen und geht 2025 in die 138. Auflage. Nach dem Tennis-Kalender finden immer zu Beginn des Jahres im Januar die Australian Open in Melbourne statt. An zweiter Stelle stehen die French Open, die immer im späten Frühling stattfinden. Im Gegensatz zum Hartplatz bei den Australian Open finden die French Open auf Sand statt. Zum Abschluss nach Wimbledon vollenden die auf Hartplatz stattfindenden US Open im August und September die Grand-Slam-Saison.

In diesem Artikel widmen wir uns dem für zwei Wochen im Londoner Stadtteil Wimbledon stattfindenden Grand-Slam-Turnier. Wann beginnt die Veranstaltung? Wie schauen die Termine aus? Und wie gestaltet sich der Spielplan? Antworten auf diese und weiteren Fragen rund um das bedeutendste Tennisturnier der Welt finden Sie hier.

Wimbledon 2025: Termine und Zeitplan

Wimbledon 2025 startet am Montag, dem 30. Juni und geht bis zum Sonntag, 13. Juli 2025. An den ersten beiden Tagen beginnen die Einzelpartien der Frauen und Männer, ehe im Anschluss die ersten Doppelpartien gespielt werden. Davor wird bereits vom 23. Juni bis zum 26. Juni die Qualifikation ausgespielt. In der folgenden Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen zur 138. Auflage von Wimbledon:

Grand-Slam-Turnier: 138. Wimbledon Championships

Untergrund: Rasen

Start: Montag, 30. Juni 2025

Ende: Sonntag, 13. Juli 2025

Austragungsort: All England Club , Church Road in London (Wimbledon)

Wenn Sie das Grand-Slam-Turnier live verfolgen möchten, dann benötigen Sie wie bereits im vorherigen Jahr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime Video. Die Streaming-Plattform hat sich bis 2027 die Rechte zur Übertragung der Wimbledon Championships gesichert.

Wimbledon 2025: Spielplan - die Rahmentermine des Turniers

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit den konkreten Terminen im Verlauf von Wimbledon 2025. Wer an den einzelnen Tagen gegeneinander antritt, können Sie auf der offiziellen Webseite des Turniers nachlesen.

Montag, 30. Juni

Herren- und Dameneinzel erste Runde

Dienstag, 1. Juli

Herren- und Dameneinzel erste Runde

Mittwoch, 2. Juli

Herren- und Dameneinzel zweite Runde

Herren- und Damendoppel erste Runde

Donnerstag, 3. Juli

Herren- und Dameneinzel zweite Runde

Herren- und Damendoppel erste Runde

Freitag, 4. Juli

Herren- und Dameneinzel dritte Runde

Herren- und Damendoppel zweite Runde

Mixed Doppel erste Runde

Samstag, 5. Juli

Herren- und Dameneinzel dritte Runde

Herren- und Damendoppel zweite Runde

Mixed Doppel erste Runde

Jungen- und Mädcheneinzel erste Runde (18&U)

Sonntag, 6. Juli

Herren- und Dameneinzel vierte Runde

Herren- und Damendoppel dritte Runde

Mixed Doppel zweite Runde

Jungen- und Mädcheneinzel erste Runde (18&U)

Montag, 7. Juli

Herren- und Dameneinzel vierte Runde

Herren- und Damendoppel dritte Runde

Mixed Doppel Viertelfinale

Mädcheneinzel zweite Runde (18&U)

Jungeneinzel zweite Runde (18&U)

Dienstag, 8. Juli

Herren- und Dameneinzel Viertelfinale

Herren- und Damendoppel Viertelfinale

Mixed Doppel Halbfinale

Rollstuhl Herren- und Dameneinzel erste Runde

Jungeneinzel zweite Runde (18&U)

Mädchendoppel erste Runde (18&U)

Invitation Doppel (Damen, Herren, Mixed)

Mittwoch, 9 Juli

Herren- und Dameneinzel Viertelfinale

Herren- und Damendoppel Viertelfinale

Quad Rollstuhleinzel Viertelfinale

Rollstuhl Herren- und Damendoppel Viertelfinale

Jungen- und Mädcheneinzel dritte Runde (18&U)

Jungen- und Mädchendoppel zweite Runde (18&U)

Invitation Doppel (Damen, Herren, Mixed)

Donnerstag, 10. Juli

Dameneinzel Halbfinale

Herrendoppel Halbfinale

Mixed Doppel Finale

Rollstuhl Herren- und Dameneinzel Viertelfinale

Herren-, Damen- und Quad Rollstuhleinzel Halbfinale

Jungen- und Mädcheneinzel Viertelfinale (18&U)

Jungen- und Mädchendoppel Viertelfinale (18&U)

Jungen- und Mädcheneinzel (14&U)

Invitation Doppel (Damen, Herren, Mixed)

Freitag, 11. Juli

Herreneinzel Halbfinale

Damendoppel Halbfinale

Herren-, Damen- und Quad-Rollstuhleinzel Halbfinale

Jungen- und Mädcheneinzel Halbfinale (18&U)

Jungen- und Mädchendoppel Halbfinale (18&U)

Jungen- und Mädcheneinzel (14&U)

Invitation Doppel (Damen, Herren, Mixed)

Samstag, 12. Juli

Herrendoppel Finale

Dameneinzel Finale

Rollstuhl Dameneinzel Finale

Herren- und Quad-Rollstuhldoppel Finale

Mädcheneinzel Finale (18&U)

Mädchendoppel Finale (18&U)

Jungendoppel Finale (18&U)

Jungen- und Mädcheneinzel Halbfinale (14&U)

Invitation Doppel (Damen, Herren, Mixed)

Sonntag, 13. Juli

Damendoppel Finale

Herreneinzel Finale

Herren- und Quad-Rollstuhleinzel Finale

Rollstuhl Dameneinzel Finale

Jungeneinzel Finale (18&U)

Jungen- und Mädcheneinzel Finale (14&U)

Invitation Doppel (Damen, Herren, Mixed)

Wer gewann bei Wimbledon 2024?

Im vergangenen Jahr gewann der Spanier Carlos Alcaraz im Finale gegen Tennis-Legende Novak Djokovic aus Serbien in drei Sätzen. Bei den Frauen siegte die Tschechin Barbora Krejcikova gegen die Italienerin Jasmine Paolini. Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev schied bereits im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz aus dem Turnier. Rekordsieger bei Wimbledon ist der Schweizer Roger Federer. Er konnte in England insgesamt achtmal gewinnen.