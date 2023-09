Spitzensport

Leichtathletik, Radsport, Rudern, Schwimmen: Die Weltspitze ist längst enteilt

Plus Deutschlands Spitzensport steckt in einer Krise, das hat nicht zuletzt die Leichtathletik-WM in Budapest gezeigt. Jetzt soll auch noch die Sportförderung gekürzt werden.

Von Reinhard Köchl

Alles Schönreden hilft nichts, keine Ausrede, und sei sie noch so sorgsam zusammengebastelt, ändert etwas an der brutalen Tatsache: Der deutsche Sport befindet sich im Augenblick auf dem Tiefpunkt. Dies manifestiert sich vor allem nach der blamablen Null-Nummer der deutschen Leichtathletik bei den jüngsten Weltmeisterschaften in Budapest, aber auch am unverkennbaren Abwärtstrend anderer Sportarten wie Radsport, Rudern, Schwimmen. Die vielstimmig aufgebrandeten Diskussionen in den vergangenen Tagen zeigen, dass Deutschland um Antworten für den Niedergang einer der ehedem führenden Sportnation ringt, die in Budapest im Medaillenspiegel noch hinter Grenada, Botswana oder Burkina Faso zurückfiel.

Probleme im Sport kommen nicht allein von den Bundesjugendspielen

Mit einem Mal poppten feurig-populistische Analysen von Experten hoch, die die Diskussion um die Abschaffung des Leistungsgedankens bei den Bundesjugendspielen als eine der Hauptursachen ausgemacht haben. Dabei geht es bei der geplanten Anpassung lediglich darum, in den Jahrgangsstufen eins bis vier künftig die Wahl zwischen bewegungsorientiertem und leistungsorientiertem Wettkampf zu ermöglichen.

