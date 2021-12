Spitzensport

12:12 Uhr

Was außergewöhnlich erfolgreiche Sportler von der Masse unterscheidet

Plus Olympiasieger und Weltrekordhalter haben geschafft, was nur den Wenigsten gelingt: Sie haben alle hinter sich gelassen. Was macht sie aus? Einer, der es wissen muss, erzählt.

Von Andreas Kornes

Am Ende sehen die Siege immer leicht aus. Viel Jubel, Freude, oft ein paar Tränen. Doch all das, was in den Jahren zuvor passiert ist, bleibt dem Fernsehzuschauer verborgen. All die Arbeit, die die Athletinnen und Athleten in ihre Erfolge investiert haben. All die Mühen, all das nötige Glück. Ganz zu schweigen von dem Talent, das dem Sieger in die Wiege gelegt wurde. Und, vielleicht am wichtigsten, die Arbeit der Trainer im Hintergrund. Sie sind es, die den Plan ausarbeiten, mit dem der Sportler zum Sieger wird. Einer der erfahrensten ist Norbert Warnatzsch. Der Schwimm-Trainer formte schon Anfang der 1980er Jörg Woithe zum Olympiasieger und Weltmeister, später dann Franziska van Almsick zur Weltrekordlerin und Britta Steffen zur Olympiasiegerin.

