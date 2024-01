Ski Alpin Kalender 2023/24: Weltcup der Damen - Zeitplan und Termine

Derzeit läuft die Ski Alpin Saison der Damen. Alle Termine im Zeitplan des Weltcup 23/24 für Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom.

Ende Oktober 2023 startete die Ski Alpin Weltcup Saison 2023/24 der Damen. Der erste Wettkampf war ein Riesenslalom in Sölden in Österreich. Beschlossen wird der Weltcup dann mit einem Abfahrtsrennen: Der letzte Termin der Saison 2023/24 findet am 23. März 2024 in Saalbach in Österreich statt.

Insgesamt 45 Rennen stehen in der diesjährigen Saison im Kalender. Davon zwölf Abfahrtsrennen, elf Super-G Wettkämpfe, elf Mal Riesenslalom und elf Mal Slalom. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es in dieser Saison keine Parallelrennen. Dabei kommen die Athletinnen ganz schön rum: Unter anderem stehen Frankreich, Deutschland, Norwegen, Kanada und Slowenien als Austragungsorte im Plan.

Im Folgenden gibt es alle wichtigen Informationen rund um Zeitplan und Termine im Ski Alpin Weltcup 23/24 der Damen für die Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom.

Rahmenplan Weltcup Ski Alpin 23/24: Termine und Zeitplan der Damen

Am 28. Oktober 2023 starteten die Damen in die Weltcupsaison 2023/24, die bis zum 23. März 2024 dauern wird. In welchem Zeitraum werden die Wettkämpfe in den einzelnen Disziplinen ausgetragen? Hier gibt es eine Übersicht:

Gesamtweltcup: 28. Oktober 2023 bis 23. März 2024

28. Oktober 2023 bis 23. März 2024 Abfahrt: 18. November 2023 bis 23. März 2024

18. November 2023 bis 23. März 2024 Super-G: 8. Dezember 2023 bis 22. März 2024

8. Dezember 2023 bis 22. März 2024 Riesenslalom : 28. Oktober 2023 bis 17. März 2023

28. Oktober 2023 bis 17. März 2023 Slalom : 11. November 2023 bis 16. März 2024

Abfahrt Damen: Termine und Zeitplan des Alpin Skiweltcup 23/24

So liegen die Abfahrtsrennen der Frauen beim Alpinen Skiweltcup 2023/24:

Datum Uhrzeit Ort Land 18. November 2023 abgesagt Zermatt /Cervinia SUI/ITA 19. November 2023 11.45 Uhr Zermatt /Cervinia SUI/ITA 9. Dezember 2023 10.30 Uhr St. Moritz SUI 16. Dezember 2023 10.30 Uhr Val d'Isere FRA 13. Januar 2024 10.45 Uhr Zauchensee AUT 26. Januar 2024 11 Uhr Cortina d'Ampezzo ITA 27. Januar 2024 10.30 Uhr Cortina d'Ampezzo ITA 3. Februar 2024 11 Uhr Garmisch GER 16. Februar 2024 10.30 Uhr Crans Montana SUI 17. Februar 2024 10.30 Uhr Crans Montana SUI 2. März 2024 11 Uhr Kvitfjell NOR 23. März 2024 11.15 Uhr Saalbach AUT

Ski Alpin Weltcup 23/24: Super-G der Damen

An folgenden Tagen müssen die Damen in der Disziplin Super-G ran:

Datum Uhrzeit Ort Land 8. Dezember 2023 11 Uhr St. Moritz SUI 10. Dezember 2023 Wetterbedingt abgesagt St. Moritz SUI 17. Dezember 2023 11 Uhr Val d'Isere FRA 14. Januar 2024 11 Uhr Zauchensee AUT 28. Januar 2024 10.30 Uhr Cortina d'Ampezzo ITA 4. Februar 2024 11 Uhr Garmisch GER 18. Februar 2024 10.30 Uhr Crans Montana SUI 24. Februar 2024 11 Uhr Val di Fassa ITA 25. Februar 2024 11 Uhr Val di Fassa ITA 3. März 2024 11 Uhr Kvitfjell NOR 22. März 2024 10 Uhr Saalbach AUT

Riesenslalom im Weltcup 23/24: Termine und Zeiten

So sehen die Termine für die Wettkämpfe der Damen im Riesenslalom aus:

Datum Uhrzeit Ort Land 28. Oktober 2023 10/13 Uhr Sölden AUT 25. November 2023 16/19 Uhr Killington USA 2. Dezember 2023 17/20 Uhr Tremblant CAN 3. Dezember 2023 17/20 Uhr Tremblant CAN 28. Dezember 2023 10/13 Uhr Lienz AUT 6. Januar 2024 9.30/12.30 Uhr Kranjska Gora SLO 20. Januar 2024 9.30/13 Uhr Jasna SVK 30. Januar 2024 10.30/13.30 Uhr Kronplatz ITA 10. Februar 2024 10.30/13.30 Uhr Soldeu AND 9. März 2024 10.30/12.30 Uhr Are SWE 17. März 2024 9/12 Uhr Saalbach AUT

Slalom 23/24: Weltcup Termine der Frauen

Das sind die Termine für die Slalomrennen der Frauen im Skiweltcup 23/24: