Ski Alpin Weltcup der Damen 2023/24 live: Übertragung im TV oder Stream

Beim Ski Alpin Weltcup 2023/24 messen sich die Athletinnen auf der Piste. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung der Wettkämpfe live im TV und im Stream.

Die Saison 2023/24 des Ski Alpin Weltcups der Damen findet vom 28. Oktober 2023 bis zum 23. März 2024 statt. Auftaktveranstaltung war der Riesenslalom in Sölden in Österreich. Beschlossen wird der Ski Weltcup dann mit dem Abfahrtsrennen im österreichischen Saalbach. In insgesamt vier Disziplinen müssen sich die Damen in dieser Saison messen: Riesenslalom, Abfahrt, Slalom und Super-G. Die Parallelrennen wurden dagegen aus dem Zeitplan für den Skiweltcup 2023/24 der Damen genommen.

Für alle, die nicht live an der Piste stehen können, gibt es auch Möglichkeiten, das Sportereignis über die Saison hinweg im TV und Stream zu verfolgen. Welche Sender übertragen die Wettkämpfe? Welche Rennen laufen im Free-TV? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um die Übertragung des Ski Alpin Weltcups der Damen live im TV und im Stream.

Ski Alpin Weltcup-Saison 2023/24: Übertragung der Wettkämpfe der Damen

Für den Alpinen Ski Weltcup 2023/24 gibt es eine ziemlich breite Medienabdeckung, denn der Sender Eurosport überträgt nach eigenen Angaben alle Rennen live im TV. Da Eurosport kostenlos empfangbar ist, bedeutet das: Es gibt eine Möglichkeit, die Rennen des Weltcups der Damen live im Fernsehen zu verfolgen, ohne dafür zahlen zu müssen.

Zusätzlich zum linearen TV-Angebot bietet Eurosport auch die Möglichkeit, die Übertragung der Wettkämpfe im Stream zu verfolgen. Das funktioniert über die Streamingplattform discovery+. Hier kann man die Rennen sowohl live verfolgen als auch später on demand nachholen. Discovery+ gehört zur Warner Bros Gruppe und zeigt nicht nur Inhalte von Eurosport. Um auf die Inhalte zugreifen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dieses gibt es aktuell in zwei Ausführungen: mit und ohne Werbung. Zudem kann man sich zwischen monatlicher und jährlicher Zahlweise entscheiden:

mit Werbung: monatlich 3,99 Euro (monatlich kündbar)

mit Werbung: im Jahresabo 39,99 (nach 12 Monaten kündbar)

ohne Werbung: monatlich 5,99 Euro (monatlich kündbar)

ohne Werbung: im Jahresabo 59,99 Euro (nach 12 Monaten kündbar)

Neben der Übertragung auf Eurosport und discovery+ gibt es auch die Möglichkeit, den Wettkampf bei ARD und ZDF zu verfolgen. Die beiden Sender zeigen den Ski Alpin Weltcup im Free-TV und Stream, denn die Öffentlich-Rechtlichen haben sich bis 2025/26 einen Großteil der Übertragungsrechte gesichert. Geplant ist, dass sich die ARD und das ZDF mit der TV-Übertragung zwischen den Weltcup-Wochenenden abwechseln. Auch der Bayerische Rundfunk zeigt einige der Rennen. Zudem ist es möglich, die Rennen auch über die jeweiligen Live-Streams der Sender zu verfolgen.

Termin Uhrzeit Disziplin Ort Übertragung 28. Oktober 2023 10/13 Uhr Riesenslalom Sölden ( Österreich ) ZDF , Eurosport 11./ 12. November 2023 10/13 Uhr Slalom Levi ( Finnland ) BR , Eurosport 18./ 19. November 2023 11.45 Uhr Abfahrt Zermatt /Cervinia ( Schweiz / Italien ) BR , Eurosport 25./ 26. November 2023 16/19 Uhr Riesenslalom / Slalom Killington ( USA ) ARD , Eurosport 2./ 3. Dezember 2023 17/20 Uhr Abfahrt/Super G Tremblant ( Kanada ) ZDF , Eurosport 8./ 9.Dezember 2023 10.30 Uhr Super G/Abfahrt St. Moritz ( Schweiz ) ARD , Eurosport 10. Dezember 2023 Entfällt wegen schlechtem Wetter Super-G St. Moritz ( Schweiz ) ARD , Eurosport 16./ 17. Dezember 2023 10.30 Uhr Abfahrt/Super G Val d' Isére ( Frankreich ) ZDF , Eurosport 21. Dezember 2023 17.45 Uhr Slalom Courchevel ( Frankreich ) Eurosport 28./ 29. Dezember 2023 10 Uhr Riesenslalom / Slalom Lienz ( Österreich ) Eurosport 6./ 7. Januar 2024 9.30 Uhr Riesenslalom / Slalom Kranjska Gora ( Slowenien ) Eurosport 13./ 14. Januar 2024 10.45/11 Uhr Abfahrt/Super-G Zauchensee ( Österreich ) ZDF , Eurosport 16. Januar 2024 18 Uhr Slalom Flachau ( Österreich ) Eurosport 20./ 21. Januar 2024 9.30 Uhr Riesenslalom / Slalom Jasna ( Slowakei ) ARD , Eurosport 26./ 27./ 28. Januar 2024 11/10.30 Uhr Abfahrt/Super-G Cortina d'Ampezzo ( Italien ) ZDF , Eurosport 30. Januar 2024 9.30 Uhr Uhr Riesenslalom Kronplatz ( Italien ) Eurosport 3./ 4. Februar 2024 11 Uhr Abfahrt/Super-G Garmisch ( Deutschland ) Eurosport 10./ 11. Februar 2024 10.30 Uhr Riesenslalom / Slalom Soldeu ( Andorra ) Eurosport 16./ 17./ 18. Februar 2024 10.30 Uhr Abfahrt/Super-G Crans Montana ( Schweiz ) ZDF , Eurosport 24./ 25. Februar 2024 11 Uhr Super-G Val di Fassa ( Italien ) Eurosport 2./ 3. März 2024 11 Uhr Abfahrt/Super-G Kvitfjell ( Norwegen ) ZDF , Eurosport 9./ 10. März 2024 10.30 Uhr Riesenslalom / Slalom Åre ( Schweden ) Eurosport 16./ 17. März 2024 10.30/

9 Uhr Slalom / Riesenslalom Saalbach ( Österreich ) ZDF , Eurosport 22./ 23. März 2024 10/11.15 Uhr Super-G/Abfahrt Saalbach ( Österreich ) ZDF , Eurosport

Zusätzlich werden die Rennen in Österreich vom öffentlich-rechtlichen Sender ORF1 übertragen. In der Schweiz ist der SRF2 zuständig für die Ausstrahlung des Alpinen Weltcups der Damen in der Saison 2023/24.