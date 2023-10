Ski Alpin Weltcup der Männer 2023/24 live: Übertragung im TV oder Stream

Am Samstag, dem 28. Oktober 2023, startet der Ski Alpin Weltcup der Männer. Alle Infos zur Übertragung des Weltcups 2023/24 im TV und Stream.

Am 28. und 29. Oktober wird im österreichischen Sölden die neue Saison des Alpinen Ski-Weltcups eingeläutet. Die Sommerpause ist offiziell vorbei, bei den traditionellen Riesenslaloms am bekannten Rettenbachgletscher geben sich sowohl die Damen als auch die Herren die Ehre. Mit Garmisch-Partenkirchen steht auch ein deutscher Standort im Weltcup-Kalender auf dem Plan.

Die Athletinnen und Athleten werden in vier Disziplinen gegeneinander antreten: Nicht nur auf die beiden technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom dürfen sich die Zuschauer freuen, sondern auch auf den Super-G und die Abfahrt. Gerade die beiden letztgenannten Disziplinen werden von vielen als die wichtigsten Rennen angesehen.

Zum Auftakt im Tiroler Ötztal stellt sich für alle Wintersport-Fans natürlich die Frage, wie man den Ski Alpin Weltcup der Männer live verfolgen kann. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung des Weltcups im TV und Stream.

Ski Alpin Weltcup-Saison 2023/24: Übertragung der Wettkämpfe der Herren

Die Frage nach der Übertragung des Alpinen Ski-Weltcups 2023/24 ist im Prinzip schnell beantwortet: Der Sender Eurosport zeigt nahezu alle Rennen live im TV, sowohl die der Damen als auch der Herren. ARD und ZDF übertragen derweil im Wechsel - jeweils auch online im Livestream und in voller Länge. Alle drei genannten Sender sind kostenlos - das heißt, es besteht die Möglichkeit, den Ski Alpin Weltcup im TV zu verfolgen, ohne dafür zahlen müssen.

Ski Alpin Weltcup-Saison 2023/24: Übertragung der Wettkämpfe der Damen

Neben der Übertragung im TV können Wintersport-Fans die Rennen auch im Stream anschauen. Neben den Livestreams vom ARD und ZDF gibt es auch noch die Option discovery+. Diese Streaming-Plattform gehört zu Warner Bros und zeigt unter anderem Inhalte von Eurosport. Somit haben Nutzer dort Zugriff auf alle Rennen des Ski Alpin Weltcups - live und on-demand. Im Gegensatz zu den Streams vom ARD und ZDF muss man für die Nutzung von discovery+ jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dieses gibt es momentan in zweierlei Ausführung, nämlich mit und ohne Werbung.

In Österreich überträgt den Ski Alpin Weltcup 2023/24 zudem der Sender ORF1 und in der Schweiz SRF2. ARD und ZDF stellen darüber hinaus jeweils einen Live-Ticker zur Verfügung. Durch die Live-Übertragung im TV bei Eurosport ist der Ski Alpin Weltcup 2023/24 auch im Livestream beim Sport-Streamingdienst DAZN zu sehen. Die kommende Ski-Apin-Saison können Zuschauer mit den kostenpflichtigen Paketen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World verfolgen. Hier ein Überblick über die verschiedenen DAZN-Pakete.

Was das Auftaktwochenende vom 28. bis zum 29. Oktober angeht, so steht bereits fest, dass die Rennen im ZDF-Livestream übertragen werden. Am Sonntag, dem 29. Oktober, beginnt "sportstudio live" ab 12.45 Uhr mit der Live-Berichterstattung über den ersten Riesenslalom-Weltcup der Männer in der neuen Saison. Das ZDF begleitet die gesamte Saison von Ende Oktober 2023 bis Ende März 2024. An insgesamt 39 Sendetagen sind rund 200 Stunden Berichterstattung geplant.