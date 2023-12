Biathlon-Weltcup 2023/24 in Lenzerheide: Termine, Zeitplan, Tickets und Strecke

Lenzerheide in der Schweiz ist der dritte Stopp beim Biathlon-Weltcup 2023/24. Hier gibt es alle Informationen rund um Zeitplan, Termine, Tickets und Strecke.

Zwischen November 2023 und März 2024 wird der Biathlon-Weltcup 2023/24 ausgetragen. Damit findet der Weltcup bereits zum 47. Mal statt. Er wird in sechs europäischen Ländern ( Österreich, Norwegen, Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich) und zwei nordamerikanischen (Kanada und USA) veranstaltet.

Nach dem Start Ende November 2023 im schwedischen Östersund geht es für den dritten Stopp in die Schweiz: Mitte Dezember finden Sprint-, Verfolgungs- und Massenstartrennen in Lenzerheide statt. Der Ort liegt im Osten des Landes bei Davos und Chur. Seit 2013 werden dort internationale Biathlon-Wettkämpfe ausgetragen. Im Februar 2025 findet dort auch die Biathlon-Weltmeisterschaft statt.

Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Zeitplan, Termine, Tickets und Strecke.

Zeitplan und Termine für den Biathlon-Weltcup 2023/24 in Lenzerheide

An insgesamt vier Tagen wird der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Lenzerheide ausgetragen: Sechs Rennen finden zwischen Donnerstag, 14. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember 2023, statt. Während am Donnerstag und Freitag jeweils ein Wettkampf stattfindet, gibt es am Wochenende gleich zwei Veranstaltungen pro Tag: Am Samstag werden die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer ausgetragen und am Sonntag jeweils der Massenstart. So stehen die Termine im Rennkalender für den Biathlon-Weltcup 2023/24:

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 14.15 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Freitag, 15. Dezember 2023, 14.15 Uhr: 10 km Sprint Männer

Samstag, 16. Dezember 2023, 12.45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Samstag, 16. Dezember 2023, 14.40 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Sonntag, 17. Dezember 2023, 12.30 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Sonntag, 17. Dezember 2023, 14.45 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Tickets für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Lenzerheide: Was kosten die Karten?

Die Tickets für den Weltcup in Lenzerheide sind bereits erhältlich. Erwerben kann man sie über den offiziellen Ticketshop des Veranstalters. Zur Auswahl stehen dabei Tickets für die einzelnen Veranstaltungen sowie Mehrtagestickets für alle vier Veranstaltungstage. Neben den normalen Tickets gibt es außerdem auch VIP-Pakete. Die Ticketpreise schwanken stark – je nachdem, für welche Veranstaltung man sich entscheidet. Einen Unterschied macht es außerdem, ob man eine Karte für einen Platz an der Strecke oder für das Stadion möchte.

Streckenpläne beim Biathlon-Weltcup 23/24 in Lenzerheide: Wie sieht die Strecke aus?

Sprint Frauen - 7,5 km

Beim 7,5-km-Sprint der Frauen besteht die Strecke aus drei Runden, die jeweils etwa 2,5 km betragen. Dabei ist die erste Runde mit insgesamt 2638 m die längste, der höchste Punkt liegt bei 1434 m. Die letzte Runde ist hingegen die kürzeste (2432 m). Dafür beträgt der Anstieg bei der dritten Runde 285 m. Der niedrigste Punkt liegt derweil bei 1389 m. Die Teilnehmerinnen müssen eine Gesamtdistanz von 7.673 km zurücklegen.

Sprint Männer - 10 km

Die Männer bestreiten dreimal 3,3 km, insgesamt ist die Strecke 9833 m lang. Dabei liegt der höchste Punkt bei 1434 m und der niedrigste bei 1389 m. Zudem beträgt der längste Anstieg 357 m.

Verfolgung Frauen - 10 km

Bei dieser Strecke legen die Teilnehmerinnen insgesamt fünfmal 2 km zurück - daraus ergibt sich eine Distanz von 9890 m. Unterwegs stoßen sie auf den höchsten Punkt (1434 m) und auf den niedrigsten Punkt, der bei 1389 m liegt. Der längste Anstieg bei der Verfolgung beträgt 285 m.

Verfolgung Männer - 12,5 km

Die Strecke der Männer bei der Verfolgung ist etwas länger als die der Frauen, nämlich 12.879 m. Statt 2 km bestreiten die Teilnehmer nämlich fünfmal 2,5 km. Der höchste bzw. der niedrigste Punkt liegt bei 1434 m bzw. 1389 m. Außerdem beträgt der längste Anstieg 475 m.

Massenstart Frauen - 12,5 km

Beim Massenstart der Frauen ist die Distanz der Strecke dieselbe wie bei der Verfolgung der Männer, sprich 12,5 km (12.879 m). Höchster und niedrigster Punkt sind gleich, ebenso der längste Anstieg.

Massenstart Männer - 15 km

Die Teilnehmer, die beim Massenstart der Männer antreten, müssen fünfmal 3 km bestreiten, also insgesamt 14.961 m. Bei dieser Strecke liegt der höchste Punkt bei 1434 m und der niedrigste bei 1389 m. Darüber hinaus erwartet die Teilnehmer ein Anstieg von 530 m.

Alle Details zu den einzelnen Strecken gibt es auf der Website des Veranstalters.