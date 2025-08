Sportakrobatinnen mit großer Eleganz und kleinen Wacklern

Einen Einsatz auf ganz großer nationaler Bühne absolvierten die Sportakrobatinnen des SAV Augsburg-Hochzoll bei den Finals in Dresden. Im Rahmen des Deutschen Turnfests in Leipzig hatte sich die Damengruppe Emilia Linder, Laura Görmer-Redding und Shania Gritzner für Dresden qualifiziert und seitdem ihre Choreografie überarbeitet, die Technik weiter verfeinert und am Gesamtbild gefeilt. Die größte Herausforderung während der Vorbereitungen war die Anhäufung von schulischen Veranstaltungen zum Schuljahresende, doch das Trio meisterte alles bravourös.

Für die drei Sportakrobatinnen waren die Finals ein sagenhaftes Erlebnis – zumal das Augsburger Trio bei diesen Deutschen Meisterschaften Junioren 1 und Meisterklasse der einzige Vertreter Bayerns war. Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Wettkampf. Während des Aufwärmens funktionierte jedes Element noch perfekt. Trainerin Sara Fischer und Landestrainerin Nicole Wilbold sahen von den Hochzollerinnen eine selbstbewusste Präsentation der Combi-Übung. Die Mischung aus Balanceelementen (Hebefiguren) und Dynamic-Elementen (Würfe) hat ohnehin ihren besonderen Reiz.

Doppelsalto und Übergang zur Pyramide klappen perfekt

Geschickt meisterten die drei Augsburgerinnen ihre Übung. Da flog Shania Gritzner auf eine Höhe von 4,50 Meter und landete sicher wieder auf den Händen ihrer Unterpartnerinnen. Perfekt ausgeführt waren der Doppelsalto und der Übergang zur Pyramide. Beim Übergang zum finalen Balance-Element ging die Synchronität dann aber etwas verloren. Shania vollzog auf den Füßen ihrer Unterpartnerin mehrere Positionen. Aufgrätschen und verharren in senkrechter Position mit anschließendem Übergang in die Kugel. Hier musste sie richtig arbeiten. 26 Sekunden in der Höhe waren nicht einfach zu halten. Dabei musste sie zweimal ansetzen. Durch ihren absoluten Willen und dank des stabilen Unterbaus kam sie schließlich in die gewünschte Endposition.

Beeindruckende Höhe und eine saubere Landung

Dennoch führten die Unsicherheiten in der Endabrechnung zum Punktabzug. Das letzte Dynamic-Element klappte dann wieder wie gewünscht mit einer beeindruckenden Höhe und einer sauberen Landung. Eine Sprungbahn und der Übergang zum Finale der Choreografie waren dem Trio gelungen.

Die 22,12 Punkte und der damit verbundene elfte Platz waren für die drei ehrgeizigen Sportakrobatinnen in Ordnung, in Summe aber nicht zufriedenstellend, da sie wussten, dass etwas mehr drin gewesen wäre. Aufgrund der Rahmenbedingungen dürfen sie dennoch stolz sein, dass sie als Team wunderbar funktionieren und großes Potenzial haben – was Platzierungen wie Rang drei bei den Deutschen Meisterschaften oder ihrem Erfolg beim King Edmund Acro Cup 2024 Bristol mit dem Gesamtsieg in der AK 11 bis 16. bereits gezeigt haben. (AZ)