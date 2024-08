Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC im DFB-Pokal: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 trifft der VfL Sportfreunde Lotte auf den Karlsruher SC. Gemäß der Tradition des DFB-Pokals spielen damit zwei Mannschaften gegeneinander, die normalerweise in sehr unterschiedlichen Leistungsklassen unterwegs sind.

Der Karlsruher SC ist 2019 in die 2. Liga aufgestiegen und hat die vergangene Saison dort auf dem fünften Platz beendet. Auch 2024/25 sind die Karlsruher damit wieder in der zweitbesten Klasse des deutschen Fußballs zugegen - der aktuelle Ligabetrieb ist laut Spielplan der 2. Bundesliga bereits am 2. August 2024 wieder angelaufen. Der VfL Lotte hat die vergangene Saison in der Oberliga Westfalen bestritt, sich dort auf den ersten Platz gespielt und ist somit nun in die Regionalliga West aufgestiegen.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie stattfindet und wo man sie ansehen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um, Termin und Anpfiff sowie Live-Übertragung im TV und Stream.

VfL Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 trifft der VfL Sportfreunde Lotte am Sonntag, den 18. August 2024, auf den Karlsruher SC; Anpfiff ist um 18 Uhr. Austragungsort der Partie ist der Sportpark am Lotter Kreuz, Heimstätte der Sportfreunde Lotte aus dem Tecklenburger Land in Westfalen. Das Finale des DFB-Pokals findet übrigens im kommenden Jahr am 24. Mai 2025 statt. Ausgespielt wird es (wie bereits seit 1985 üblich) im Olympiastadion in Berlin.

Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 liegt in erster Linie in den Händen des Bezahlsenders Sky, denn dieser hat die Rechte erworben, alle 63 Partien des Pokals im TV und Stream zu zeigen. Wer alle Spiele mitverfolgen will, kommt deshalb um ein Abo bei Sky nicht herum. Eine Option ist, das sogenannten Sport-Paket abzuschließen. Hier sind für 25 Euro im Monat alle DFB-Pokal-Spiele sowie weitere Sportarten wie Formel 1 und Tennis enthalten. Wer darüber hinaus noch die Spiele der 1. und 2. Bundesliga in der Übertragung ansehen möchte, kann das Bundesligapaket für 30 Euro monatlich abschließen. Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite von Sky.

15 ausgewählte Spiele des DFB-Pokals werden zudem kostenlos von ARD und ZDF übertragen. Dazu gehört das Finale im Mai 2025 sowie die beiden Halbfinals. Auch vier Spiele der ersten Pokalrunde werden auf den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt - die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und dem Karlsruher SC ist aber nicht dabei. Wer diese Begegnung ansehen möchte - ob im TV oder im Stream - muss also auf ein Angebot von Sky zurückgreifen.

Hier sind noch mal alle Informationen in der Übersicht:

Spiel: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Sportpark am Lotter Kreuz, Lotte

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

VfL Sportfreunde Lotte vs. KSC im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut der Datenbank von fußballdaten.de sind die beiden Vereine bisher fünfmal aufeinandergetroffen. Die erste verzeichnete Begegnung fand am 16. September 2017 im regulären Betrieb der 3. Liga statt und ging 1:0 für den KSC aus. Auch insgesamt liegen die Karlsruher in der Statistik leicht vorn: von fünf Partien konnten sie zwei gewinnen, zwei gingen unentschieden aus und einmal siegten die Sportfreunde Lotte. Die jüngste Begegnung der beiden Mannschaften fand ebenfalls im DFB-Pokal statt: Am 9. August 2021 besiegten die Karlsruher den VfL Lotte in der ersten Runde mit 4:1.

Für den KSC steht laut transfermarkt.de 2024/25 bereits die sechzigste Teilnahme im DFB-Pokal an. In der vergangenen Saison war allerdings gleich in der ersten Runde gegen den 1. FC Saarbrücken Schluss. Die Karlsruher haben den Pokal in der Vergangenheit schon zweimal gewonnen - das ist jedoch bereits eine Weile her: zum ersten Mal gelang der Sieg 1955 gegen Schalke 04. Im darauffolgenden Jahr waren der KSC erneut siegreich, diesmal gegen den Hamburger SV.

Die Sportfreunde Lotte haben vor der aktuellen Saison viermal am DFB-Pokal teilgenommen: 2009/10, 2015/16, 2016/17 und 2021/22. Drei dieser Teilnahmen endeten bereits in der ersten Runde - in der Saison 2016/17 schaffte es der VfL allerdings bis ins Viertfinale, wo man jedoch 0:3 gegen Borussia Dortmund verlor.