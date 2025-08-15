Sportfreunde Lotte - SC Freiburg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Nachdem der Jubel der Stuttgarter über den Pokalsieg abgeklungen ist, steht schon die neue DFB-Pokal-Saison vor der Tür. Ab dem 15. August geht es wieder los, dieses Mal mit der Saison 2025/2026. In der ersten Runde treten 64 Mannschaften gegeneinander an. Die Hälfte von ihnen zieht in die nächste Runde ein. Auch Sportfreunde Lotte ist dabei und trifft zum Auftakt auf den SC Freiburg.

Sportfreunde Lotte tritt derzeit in der Regionalliga West an und hat in der Saison 2024/25 mit 52 Punkten den dritten Platz belegt. Im vergangenen DFB-Pokal-Wettbewerb schied die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Fabian Lübbers nach der ersten Runde aus, nachdem sie mit 5:0 gegen den Karlsruher SC verloren hatte. In diesem Jahr strebt das Team an, eine bessere Leistung zu zeigen und in der Pokalrunde weiterzukommen.

Allerdings muss Lotte dieses Mal gegen den SC Freiburg antreten. Seit 2016 spielt Freiburg in der 1. Bundesliga und erreichte in der vergangenen Saison mit 55 Punkten den fünften Platz in der Tabelle. Damit sicherte sich der SC einen Platz für den Europapokal der Saison 2025/26. Im DFB-Pokal der letzten Saison schied das Freiburger Team im Achtelfinale aus, nachdem es gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 verloren hatte.

Wann findet das Spiel zwischen Sportfreunde Lotte und dem SC Freiburg statt? Läuft die Partie im TV und Stream? Alle wichtigen Infos zur DFB-Pokal-Begegnung erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Sportfreunde Lotte - SC Freiburg im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Das Spiel zwischen Lotte und Freiburg wurde laut dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 auf Samstag, den 16. August 2025, terminiert. Anpfiff ist um 18 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz. Insgesamt können 10.059 Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie live im Stadion verfolgen.

Lotte vs. Freiburg live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal 2025/26 liegen auch in dieser Saison bei Sky, ARD und ZDF. Wer alle 63 Spiele live sehen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abschließen. Der Preis für das Sportpaket beträgt derzeit 25 Euro monatlich für Neukunden, vorausgesetzt, es wird ein Jahresvertrag abgeschlossen (Stand: Juli 2025).

Die ARD und das ZDF übernehmen die Übertragung von insgesamt 15 ausgewählten Spiele. Darunter befinden sich die beiden Halbfinals und das Finale. Zusätzlich werden in jeder Runde mindestens zwei weitere Partien im Free-TV gezeigt. Das Spiel zwischen Lotte und Freiburg gehört jedoch nicht dazu und ist nur über Sky oder den Streamdienst WOW verfügbar. Die zwei öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich allerdings die Rechte für die Nachberichterstattung, sodass Zuschauer, die eine Live-Übertragung verpasst haben, die Zusammenfassungen kostenlos sehen können.

Hier sind alle wichtigen Eckdaten zum DFB-Pokalspiel Lotte gegen Freiburg noch einmal im Überblick:

Spiel: Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg, DFB-Pokal 25/26, 1. Runde

Datum: 16. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Stadion am Lotter Kreuz, Lotte

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Wow

Sportfreunde Lotte gegen SC Freiburg im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Das Spiel zwischen Sportfreunde Lotte und dem SC Freiburg wird für beide Teams etwas Neues. Laut dem DFB-Datencenter haben die zwei Mannschaften bislang noch nie gegeneinander gespielt. Als Favorit geht natürlich eindeutig der Bundesligist aus Freiburg ins Rennen.