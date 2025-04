Sporthalle des TSV 1871 Augsburg wird zur Mini-Rennstrecke

Mit einem Starterfeld von 139 Teilnehmern in drei ausgefahrenen Rennklassen war die Sporthalle des TSV 1871 Augsburg am Meierweg in Oberhausen während der zwei Veranstaltungstage sehr gut gefüllt. Es waren Gäste aus ganz Deutschland zur ausgeschriebenen Weltmeisterschaft zur RCK Kleinserie angereist. Die Fahrer mussten sich in den letzten beiden Jahren für diesen Endlauf in Augsburg qualifizieren. Die weiteste Anreise hatte dabei Ronald Hinck aus der Region Bremerhaven mit 786 Kilometern. Die kleinen Renner machten bei den Titelkämpfen auf dem Kunstteppich in der Sporthalle zwar nicht ganz so viel Strecke, trotzdem lieferten sich die Fahrer und ihre Mini-Boliden spannende Rennen.

Das Steckenlayout wurde im Vorfeld speziell für diese Veranstaltung vom amtierenden EFRA-Weltmeisters Stock, Simon Lauter vom TSV 1871 Augsburg, neu gestaltet. Dadurch hatte kein Fahrer einen Trainingsvorteil. Das als Zweitages-Veranstaltung ausgeschriebe Rennen bot am Samstag bereits drei freie Trainingseinheiten in 15 Gruppen. Gefolgt von einer Trainingseinheit zur Einteilung der Qualifikationsgruppen. Am Nachmittag wurden die drei Vorläufe ausgefahren – mit dem letzten Qualifikationslauf in den Abendstunden.

Bester Augsburger Fahrer landet auf Rang vier

Am Sonntagmorgen folgten die Superpole der A-Finalisten aller Klassen. Dieses Einzelzeitfahren über nur eine Runde entschied über die finale Startaufstellung der A-Finale.. Danach wurden alle 15 Finale dreimal gefahren. Und zwar wie im Reglement ausgeschrieben volle acht Minuten, was den Fahrern über die lange Laufzeit ganz besonders viel Konzentration und Fingerfertigkeit am Joystick abverlangte. In der Klasse GT-Sport ging der Sieg an Marvin Fischler vor Daniel Anthes und Bernd Haas auf den Plätzen zwei und drei. Den Porsche-Cup gewann Ronald Hinck aus Bremerhaven vor Meik Niemann und Marvin Fischler, und in der Klasse VTA siegte Daniel Anthes vor Mirco Thalheimer und Ulrich Dinger. Bester Fahrer des gastgebenden TSV 1871 Augsburg war Marc de Witt in der Klasse VTA auf Platz vier.