Sporting Braga - TSG Hoffenheim heute live im TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Am fünften Spieltag der UEFA Europa League tritt die TSG Hoffenheim auswärts bei Sporting Braga in Portugal an. Die Sinsheimer haben bisher zweimal unentschieden gespielt, einmal gewonnen und einmal verloren. Diese Bilanz bedeutet fünf Punkte auf dem Konto der TSG und Platz 19 in der Ligatabelle. Nach vier von acht Spieltagen beginnt nun die zweite und damit entscheidende Hälfte der Ligaphase im Wettbewerb.

Hoffenheim hat vor kurzer Zeit seinen Trainer gewechselt. Christian Ilzer konnte sein Debüt bei den Hoffenheimern in der Bundesliga mit einem 4:3-Sieg gegen Leipzig feiern. Nun wartet Sporting Braga auf Ilzer und sein Team.

Die Hoffenheimer treffen in Braga zudem auf einige bekannte Gesichter: Bruma, der einst für RB Leipzig spielte und Rodrigo Zalazar, der für Schalke 04 aktiv war. In der vergangenen Saison trafen die Portugiesen ebenfalls auf einen deutschen Vertreter aus der Bundesliga, Union Berlin. Damals begegneten sich beide Klubs in der Gruppenphase der Champions League. Sportlich reichte es für Braga jedoch nicht, um in die K.o.-Phase der Champions League einzuziehen. Auch in dieser Saison kämpft der Verein um das Weiterkommen in die nächste Runde. In der Europa League belegt Sporting aktuell mit vier Punkten Platz 26 in der Tabelle. Nur die besten 24 Teams haben eine Chance auf das EL-Achtelfinale.

Wann ist das Spiel der TSG Hoffenheim angesetzt? Wann ist der Anpfiff? Wird es im TV oder als Stream übertragen? Wir haben alle Infos zur Partie in der Europa League.

Sporting vs. TSG heute in der Europa League: Termin, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Europa League 2024/25 verrät zur Ansetzung der Partie Folgendes: Das Spiel der TSG Hoffenheim wird auswärts in Portugal ausgetragen. Das Spiel gegen Sporting Braga beginnt am Donnerstag, dem 28. November 2024, um 21 Uhr.

Spielort ist das Estádio Municipal de Braga, welches 30.286 Zuschauer fasst und wohl als eines der außergewöhnlichsten Stadien Europas bezeichnet werden kann. Die Arena besitzt lediglich nur zwei Tribünen entlang der Längsseiten des Spielfelds. Hinter einem der Tore erhebt sich das Felsmassiv eines Berges, was dem Stadion den Beinamen „Steinbruch-Stadion“ eingebracht hat.

Braga - Hoffenheim heute live im Stream bei RTL+: Übertragung am 5. Spieltag der Europa League

Die Übertragung der EL-Saison 2024/25 läuft über RTL und RTL+. Das Europa-League-Spiel zwischen Hoffenheim und Braga wird jedoch nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Sender RTL live das parallel stattfindende Spiel der Frankfurter Eintracht in Dänemark. Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt die Partie jedoch live, inklusive der vorherigen Berichterstattung.

Wer das Spiel also in voller Länge verfolgen möchte, muss auf RTL+ zugreifen. Das Abo kostet monatlich 8,99 Euro und ist flexibel mit einer Frist von 30 Tagen kündbar.

Hier sind alle Infos zur EL-Partie in der Übersicht:

Spiel: Sporting Braga - TSG 1899 Hoffenheim, Ligaphase Europa League 24/25, 5. Spieltag

Datum: 28. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estádio Municipal de Braga, Braga

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Sporting Braga gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die Bilanz der Teams in der Europa League

Hoffenheim und Braga haben bereits zweimal gegeneinander gespielt. Beide Spiel in der Europa League fanden laut fussballdaten.de in der Saison 17/18 statt. Die Bilanz zwischen den beiden Klubs fällt zugunsten der Portugiesen aus: Die TSG verlor Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase gegen Braga. Einmal 1:2 zu Hause und 1:3 auswärts in Portugal. Somit lautet die Torbilanz 5:2 für Braga.