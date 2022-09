Sporting Braga - Union Berlin: Übertragung der EL live im Free-TV oder Stream mit Live-Ticker

Sporting Braga und Union Berlin treten am 2. Spieltag der Europa League gegeneinander an. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream - inklusive Live-Ticker.

Nach einem erfolgreichen ersten Spieltag startet die UEFA Europa League am 15. September 2022 in Spieltag 2 der Saison 2022/23. Im Rahmen dessen empfängt Sporting Braga den 1. FC Union Berlin in der Gruppenphase. Neben den beiden Teams sind auch die Belgier R. Union Saint-Gilloise und der schwedische Malmö FF Teil von Gruppe D. Im ersten Spiel der EL musste Union Berlin mit 0:1 eine Niederlage einstecken, der portugiesische SC Braga hingegen gewann mit 2:0 gegen Malmö.

Insgesamt haben es 32 Mannschaften in die Gruppenphase der Europa League 2022/23 geschafft - darunter Sporting Braga und Union Berlin. Wenn Sie mehr über das Aufeinandertreffen im Spielplan der Europa League 2022/23 erfahren möchten, finden Sie in diesem Artikel alle relevanten Infos rund um Übertragung im TV oder Stream sowie zu Datum, Uhrzeit und Bilanz. Zudem haben wir einen Live-Ticker für Sie.

Sporting Braga gegen Union Berlin in der Europa League 22/23: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel des zweiten Spieltags - Sporting Braga gegen Union Berlin - findet am Donnerstag, den 15. September 2022 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Estádio Municipal de Braga in Portugal.

Sporting Braga vs. Union Berlin: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Der Privatsender RTL hat sich bis 2024 die kompletten Übertragungsrechte der Europa League sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gesichert. Dementsprechend sind die Spiele entweder gratis bei RTL, live kostenpflichtig bei RTL Nitro oder im kostenpflichtigen Abonnement bei RTL+ zu sehen. Die Partie Sporting Braga vs. Union Berlin läuft ausschließlich online im kostenpflichtigen Live-Stream auf RTL+.

Hier finden Sie alle Infos noch einmal übersichtlich:

Spiel: Sporting Braga - Union Berlin , Gruppenphase der Europa League 2022/23, 2. Spieltag

- , der 2022/23, 2. Spieltag Datum: Donnerstag, 15. September 2022

Donnerstag, 15. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estádio Municipal de Braga, Braga

Estádio Municipal de Braga, Braga Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse sowie Aufstellung

In unserem Datencenter finden Sie alle Infos zur Europa League Saison 2022/23 - und das stets zeitaktuell und übersichtlich. Der Live-Ticker liefert alles rund um Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der EL Saison 2022/23: Wo gibt es die Spiele zu sehen?

Sie können die Spiele der UEFA Europa League Saison 22/23 zum Teil kostenlos auf RTL, immer jedoch gegen Gebühr live im Stream des Sender-eigenen online Portals ansehen. Das Match zwischen Sporting Braga und Union Berlin wird ausschließlich online bei RTL+ laufen. Für den Live-Stream benötigen Sie ein Abonnement, das im Probemonat kostenlos und anschließen je nach Typ kostenpflichtig ist. Für 4,99 Euro im Monat können Sie das Premium Paket abschließen. Wenn Sie das Max Paket bevorzugen, zahlen Sie die ersten sechs Monate 9,99 Euro und anschließend 2,99 Euro monatlich. Der Vorteil dabei sind Zusatzfunktionen wie Werbefreiheit, Streams in Originalfassung und seit neuestem auch RTL+ Musik.

Sporting Braga - Union Berlin: Bilanz und Infos zu den EL-Teams

Dem Fußballportal kicker.de zufolge, sind Union Berlin und FC Sporting Braga bisher noch nicht aufeinandergetroffen. Innerhalb der Gruppe stehen die Portugiesen jedoch besser da - sie teilen sich mit drei Punkten aktuell den ersten Platz mit dem belgischen Saint-Gilloise.

Hier finden Sie einen kleinen Überblick über die letzten zehn Spiele der beiden Vereine:

Sporting Braga

Die letzten zehn Spiele von Sporting Braga verliefen wiefolgt: acht Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Union Berlin

Union Berlin hingegen konnte nur fünf Spiele für sich entscheiden. Zusätzlich spielten sie aber viermal unentschieden und mussten nur eine Niederlage einstecken.