Sporting Lissabon gegen BVB live im TV und Stream: Übertragung der Champions-League-Playoffs

Für den BVB läuft es in der Bundesliga in dieser Saison nicht rund. Auch im internationalen Raum müssen die Borussen jetzt auf Sieg setzen, um ins Achtelfinale der Champions League 24/25 zu kommen. In der Gruppenphase des Wettkampfes lief es durchwachsen für den BVB. Von den acht absolvierten Partien konnten die Schwarzgelben fünf für sich entscheiden, mussten aber auch drei Niederlagen einstecken. Die erreichten 15 Punkte reichten nur für den zehnten Platz in der Tabelle, wodurch das Team nun in die Playoffs zieht.

Dortmunds Gegner in den Champions-League-Playoffs 24/25 ist Sporting Lissabon. Das Team aus Lissabon gehört zu den stärksten Mannschaften Portugals und spielt dort ganz oben in der Tabelle. In der Champions League 24/25 lief es für Sporting bisher nicht ganz so perfekt. Von den acht Spielen der Gruppenphase gewann das Team lediglich drei, spielte zweimal unentschieden und musste drei Niederlagen hinnehmen. Damit landeten die Portugiesen mit 11 Punkten auf dem 23. Platz der Champions League Tabelle und müssen jetzt auch um den Aufstieg ins Achtelfinale kämpfen.

Wann findet das Spiel zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Match finden Sie in diesem Artikel.

Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund in den Champions-League-Playoffs: Termin und Anstoß

Dem Spielplan der Champions-League-Saison 24/25 nach findet die Playoff-Partie zwischen Lissabon und Dortmund am 11. Februar 2025 statt. Der Anpfiff erfolgt am Abend um 21 Uhr. Die Partie findet beim Herausforderer im Estadio José Alvalade in Lissabon statt

Lissabon - Dortmund live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime haben sich für die laufende Saison die Übertragungsrechte an der Champions League 24/25 gesichert. Mit Ausnahme des Finales im Mai 2025 wird daher kein Spiel im Free-TV zu sehen sein. Wollen Sie also die Partie zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund sehen, müssen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime abschließen. Denn der Anbieter hat die exklusiven Rechte an diesem Spiel. Ein Abonnement bei Amazon Prime ist derzeit ab 8,99 Euro pro Monat erhältlich.

Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Sporting Lissabon - Borussia Dortmund, Champions League Playoffs

Datum : 11. Februar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estadio José Alvalade, Lissabon

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Sporting Lissabon - BVB in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich Lissabon und Dortmund erst viermal auf dem Rasen begegnet. Von diesen vier Spielen konnte der BVB drei für sich entscheiden und Sporting gewann lediglich eins. Ein zusätzlicher Vergleichspunkt kann der Kaderwert der jeweiligen Teams sein. Die Mannschaft aus Lissabon ist aktuell etwa 464 Millionen Euro wert. Der BVB ist derzeit circa 473 Millionen Euro wert und damit nur unwesentlich mehr als Sporting Lissabon. Beim Playoff-Spiel werden sich die Kontrahenten also in etwa auf Augenhöhe begegnen. Obwohl Dortmund mehr Siege gegen Lissabon verbuchen kann als umgekehrt, sollten die Schwarzgelben auf der Hut sein. Denn Lissabon hat mit Viktor Gyökeres einen starken Torjäger in seinen Reihen, der in der laufenden Champions League bereits sechs Treffer erzielt hat.