Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Am 6. Spieltag der Champions League 22/23 trifft Sporting Lissabon auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der aktuellen Champions League Saison 22/23 treten erstmals fünf deutsche Vereine an. So richtig rund läuft es bisher aber nur für den FC Bayern und den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Bayern hat sich den Platz im Achtelfinale bereits gesichert und auch für Dortmund sieht alles nach einem Weiterkommen aus. Auch Leipzig hat noch gute Chancen die Gruppenphase des Turniers erfolgreich zu beenden. Für Leverkusen und Frankfurt dürfte es dagegen jedoch schwierig werden. Auf Rang 3 innerhalb der Gruppe scheidet man zwar aus dem Turnier aus, darf dann aber zumindest in der Europa League weiterspielen, wo sich Frankfurt als amtierender Titelverteidiger bestens auskennt.

Wann findet die Begegnung zwischen Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt in der Champions League statt? Welcher Sender zeigt die Partie live im TV und Stream und gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? Antworten auf diese Fragen und einen Live-Ticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Wie der Spielplan der Champions League 22/23 verrät, findet das Spiel zwischen Sporting Lissabon und der Frankfurter Eintracht am 1. November 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr im Estádio José Alvalade in Lissabon.

Sporting Lissabon gegen Eintracht Frankfurt : Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der laufenden Champions League Saison gibt es keine Spiele im Free-TV zu sehen. Die einzige Ausnahme ist das Finale, das im Juni 2023 ausgetragen wird. Alle anderen Spiele gibt es entweder beim Streaming-Anbieter DAZN oder bei Amazon Prime Video zu sehen. Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Lissabon und Frankfurt finden Sie hier:

Spiel: Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt , 6. Spieltag der UEFA Champions League 2022/23

- , 6. Spieltag der 2022/23 Datum: Dienstag, 1. November 2022

Dienstag, 1. November 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estádio José Alvalade , Lissabon

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Lissabon vs. Frankfurt

Sollten Sie nicht über ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN verfügen, dann verfolgen Sie das Spiel zwischen Lissabon und Frankfurt doch über unseren Live-Ticker. So werden Sie live über das Spielgeschehen informiert und verpassen keine Tore, Karten oder Auswechslungen der Partie. Außerdem versorgt Sie der Live-Ticker mit allen Highlights des Spiels als Kommentar und kurz vor dem Anpfiff finden Sie hier auch die Aufstellungen der beiden CL-Teams.

Wer aktuell weder bei Amazon Prime Video noch bei DAZN ein Abo hat, kann leider keine Spiele der Champions League Saison 22/23 live und in voller Länge verfolgen. Denn die beiden Streaming-Anbieter haben sich die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream aufgeteilt. Amazon Prime Video zeigt an jedem Spieltag eine Partie am Dienstag (wenn möglich mit deutscher Beteiligung) und alle übrigen Spiele werden von DAZN übertragen. Das große Finale im Juni 2023 wird aber als einzige Ausnahme frei empfangbar sein: Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV.

Sporting Lissabon vs. Eintracht Frankfurt: Bilanz und Infos

Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt haben laut fussballdaten.de erst ein Mal gegeneinander gespielt. Das Match ist auch noch nicht lange her, denn es war das Hinspiel in der aktuellen Champions League Saison 22/23. Ende September war Lissabon den Frankfurtern klar überlegen: Mit 3:0 gewann das portugiesische Team gegen die Eintracht. Lange stand die Partie 0:0 bis Edwards in der 65. Minute den ersten Treffer landete, woraufhin Francisco Trincão in Minute 67 direkt nachlegte. Der letzte Treffer fiel dann in der 82. Minute durch Nuno Santos. Das anstehende Rückspiel dürfte also eine Herausforderung für die Eintracht werden - chancenlos ist das deutsche Team gegen Lissabon aber keinesfalls. (AZ)