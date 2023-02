Selenskyj deutlich gegen Russlands Olympia-Teilnahme

Hoffe nur dass das ständige Drängen des UA Präsidenten nicht von Erfolg gekrönt ist; dieser Mann will den totalen Krieg mit RU incl Sport, Künstlerverbannung und RU Literaturverbot. In der Regel haben Sportler nur einmal im Leben die Chance an Olympia teilzunehmen. Warum soll man das Leuten aus Belarus und RU die Teilnahme verwehren, wenn sie nicht aktiv in den UA Krieg verwickelt sind. Auch in vielen anderen Ländern erhalten Sportler Unterstützung durch Militär, Zoll etc, da sie sonst keine Chance überhaupt in Richtung Olympia zu trainieren.

