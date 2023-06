Sportpolitik

16.06.2023

Der BLSV wählt: Um die Macht wird mit harten Bandagen gekämpft

Plus Jörg Ammon und Harald Güller bewerben sich um das Amt des BLSV-Präsidenten. Innerhalb des Dachverbands des bayerischen Sports ist man sich über die künftige Ausrichtung uneins.

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass innerhalb des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) gestritten wird. Es liegt quasi in der Natur seiner Konstruktion, denn unter einem Dach versammelt sich dort der gesamte bayerische Sport. Winter- wie Sommersport, Einzel- wie Mannschaftssport, Ballsportarten genauso wie Leichtathletik oder Schwimmen, mitgliederstarke wie sehr kleine Verbände. Unterschiedlicher könnten die Interessen also kaum sein. Die große Kunst war es bisher immer, sich irgendwann zusammenzuraufen. Danach sieht es momentan aber nicht aus, denn seit geraumer Zeit hat sich dieses Streitpotenzial in Form eines Bündnisses manifestiert, das unter dem Namen "Team Sport-Bayern“ firmiert. Maßgeblich vorangetrieben vom ewigen Strippenzieher Rainer Koch, Ex-Präsident des bayerischen Fußballverbandes, haben sich im Jahr 2020 die Fußballer mit mittlerweile 27 weiteren Verbänden zusammengeschlossen. Ziel sei, so Koch damals, "unsere berechtigten Interessen in den Bayerischen Landes-Sportverband noch intensiver einbringen" zu können.

Beim BLSV herrscht wenig Freude über die Opposition

Klar, dass dort wenig Freude angesichts dieser Opposition herrscht. BLSV-Präsident Jörg Ammon wehrte sich vehement und fürchtete eine Spaltung des bayerischen Sports. Diese ist bislang zwar ausgeblieben. Doch der tiefe Graben, der sich quer durch den BLSV zieht, ist nicht zu übersehen. Das zeigt sich auch jetzt wieder, da auf dem Verbandstag am 23./24. Juni in München Neuwahlen anstehen. Amtsinhaber Ammon will wiedergewählt werden und sieht sich seit kurzem mit dem Gegenkandidaten Harald Güller konfrontiert. Der langjährige SPD-Landtagspolitiker aus Neusäß bei Augsburg geht zwar nicht als Kandidat von "Team Sport-Bayern" ins Rennen, man kann aber annehmen, dass er auf dessen Unterstützung zählen darf.

