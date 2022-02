Sportpolitik

07:38 Uhr

Führungsstreit beim DOSB: Vorerst gibt es einen Waffenstillstand

Alfons Hörmann hat sich selbst während der Zeit der Wettkämpfe in China einen Maulkorb verpasst.

Plus Nach den verbalen Attacken von Alfons Hörmann gegenüber seinem Nachfolger Thomas Weikert sind viele Fragen offen. Eine Übersicht der Frontlinie zwischen den Funktionären.

Von Thomas Weiss

Das mediale Echo war gewaltig. Nachdem Alfons Hörmann, der frühere Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), schwere Vorwürfe gegen seinen Nachfolger Thomas Weikert erhoben hatte, ihn der Lüge bezichtigte und bekräftigte, Weikert sei früh und aktiv an dem Umsturz beteiligt gewesen, musste sich Hörmann einmal mehr heftige Kritik gefallen lassen. Der Poltergeist Hörmann, so kommentierte die Frankfurter Allgemeine, wolle der Welt das Gegenteil von dem beweisen, was offensichtlich ist: sein Führungsversagen. Keine durchdachte Strategie stecke hinter Hörmanns Attacke, „sondern lediglich ein ungeheurer Furor“.

