Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Sportpolitik: Gesundheitliche Gründe: Cas-Präsident Coates tritt zurück

Sportpolitik

Gesundheitliche Gründe: Cas-Präsident Coates tritt zurück

Seit 2010 stand er an der Spitze des Internationalen Sportgerichtshofs. Nun muss er sein Amt aufgeben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Tritt als Cas-Präsident zurück: John Coates (Archivbild)
    Tritt als Cas-Präsident zurück: John Coates (Archivbild) Foto: Denis Balibouse/KEYSTONE REUTERS POOL/dpa

    Der Australier John Coates ist als Präsident des Internationalen Sportgerichtshofs Cas und dessen Aufsichtsrat Icas aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Nach einer sechsmonatigen Chemotherapie erlaube sein Gesundheitszustand derzeit keine internationalen Reisen, hieß es in einer Cas-Mitteilung.

    Coates wurde 2010 zum dritten Cas-Präsidenten gewählt. In den Jahren 2015, 2019 und 2023 wurde er jeweils ohne Gegenkandidaten in seinem Amt bestätigt. Auf den 75-Jährigen folgt der bisherige Icas-Vizepräsident Michael Lenard aus den USA, der bis zur nächsten Wahl - vermutlich im Mai 2027 - als Interimspräsident fungieren wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden