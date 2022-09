IOC-Präsident Bach trifft Italiens Wahlgewinnerin Meloni

Die voraussichtlich neue italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat IOC-Präsident Thomas Bach die volle Unterstützung ihres künftigen Kabinetts bei der Vorbereitung für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo versprochen.

Der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees traf sich heute mit der Wahlgewinnerin, die in wenigen Wochen die Regierung in Rom übernehmen dürfte. "Diese Spiele sind sehr wichtig für uns", sagte sie Bach nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees CONI. " Italien kann großartige Spiele organisieren und wir wollen die Welt ein weiteres Mal verblüffen. Ihr könnt auf uns zählen."

Meloni von der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia hatte am Wochenende die Parlamentswahl deutlich gewonnen und kann künftig mit einer rechten Mehrheit regieren. Bach bedankte sich bei Meloni für deren Einsatz und hoffte, dass die Winterspiele ein "sensationeller Erfolg werden für Italien und die gesamte olympische Bewegung".

Am Freitag ist Bach im Vatikan eingeladen, wo er bei einem Event über die Rolle des Sportes für den Zusammenhalt in der Gesellschaft reden soll.

