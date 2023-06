Sportpolitik

08:07 Uhr

Neuwahlen beim BLSV: Bis zuletzt wird Wahlkampf betrieben

Plus An diesem Wochenende wählt der BLSV eine neue Führungsspitze. Die Wahl ist Ausdruck eines Machtkampfs, der bis zuletzt geführt wird.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Noch selten hatte es im Vorfeld von Neuwahlen beim Bayerischen Landes-Sportverband eine derart unklare Ausgangslage gegeben. Klar ist eigentlich nur, dass auf dem BLSV-Verbandstag an diesem Samstag der amtierende Präsident Jörg Ammon gegen seinen Herausforderer Harald Güller antritt. Erst kurzfristig hatte der langjährige SPD-Landtagspolitiker Güller und sportpolitische Sprecher seiner Partei, der in Neusäß bei Augsburg beheimatet ist, seinen Hut in den Ring geworfen. Ihm wird eine Nähe zum Team Sport-Bayern attestiert, das als lautstarke Opposition außerhalb des BLSV tätig ist. Dort geben vor allem Fußballer und Wintersportler den Ton an.

Machtkampf zwischen BLSV und Team Sport-Bayern

Die Wahl ist also auch ein Ausdruck des Machtkampfs, der den bayerischen Dachverband schon seit Jahren in Atem hält. Höhepunkt der internen Querelen und Auseinandersetzungen war, als die Präsidiumsmitglieder Harald Stempfer, Klaus Drauschke und Alfons Hölzl Anzeige gegen Ammon erstatteten. Sie warfen dem Präsidenten unsauberes Finanzgebaren vor. Die Staatsanwaltschaft allerdings stellte das Verfahren ein, das Trio wurde daraufhin vom BLSV suspendiert. Hinter den Kulissen liefen die Streitereien um eine Amtsenthebung aber offenbar bis zuletzt weiter, wie die Süddeutsche Zeitung nun berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen