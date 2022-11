Sportpolitik

Prüfung bestanden: DOSB-Präsident Weikert darf für Wiederwahl kandidieren

Plus Thomas Weikert ist Präsident des deutschen Sport-Dachverbands. In zwei anonymen Briefen war er angegriffen worden. Die Ethikkommission lässt dennoch eine erneute Kandidatur zu.

Von Andreas Kornes

Hinter den Kulissen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) laufen die Vorbereitungen für die Neuwahlen des Präsidiums. Diese finden im Rahmen der Mitgliederversammlung am 3. Dezember in Baden-Baden statt. Einen kleinen Einblick, mit welchen Methoden um die Machtpositionen im Dachverband des deutschen Sport-Dachverbandes gerungen wird, gibt die Episode um zwei anonyme Briefe, in denen der amtierende DOSB-Präsident Thomas Weikert angegriffen wird. Nach Informationen unserer Redaktion hat die Ethikkommission unter Vorsitz des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière diese Schreiben mittlerweile geprüft und kam offenbar zu dem Schluss, dass Weikert nichts vorzuwerfen sei. Er und sein ganzes Präsidium hatten bereits am 21. September bekannt gegeben, zur Wiederwahl anzutreten.

