Sportschießen

Sportschützen landen mit dem Bundesliga-Finale in Neu-Ulm einen Volltreffer

Plus Zum zweiten Mal fand die Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Neu-Ulm statt. Der Luftgewehr-Titel geht in den Norden, das Lob in den Süden.

Von Stephan Schöttl

Als der SV Pfeil Vöhringen vor sieben Jahren in die Luftgewehr-Bundesliga aufgestiegen ist, sprach Leo Menasch, damals Manager der Mannschaft, über seinen großen Traum. Eines Tages wolle er mit dem Verein deutscher Meister werden. Viel hat am vergangenen Wochenende nicht mehr gefehlt. Bei der Endrunde um den Titel in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena standen die Vöhringer Sportschützinnen und Sportschützen im Finale, trafen dort als Sieger der Süd-Staffel auf den Nord-Meister SV Wieckenberg, einem kleinen Ort bei Celle in Niedersachsen, und verloren das entscheidende Duell mit 2:3 (1981:1983 Ringe). Die erste Enttäuschung war schnell verflogen. Bei der Siegerehrung strahlten alle schon wieder und freuten sich über Silber. Immerhin ist dieser Vizemeister-Titel ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Vereins.

35 Bilder Bundesliga-Finale der Sportschützen in Neu-Ulm: Der zweite Tag in Bildern Foto: Stefan Kümmritz

Der SV Pfeil Vöhringen war schon zum zweiten mal Gastgeber des Bundesliga Finales

Gewonnen haben die Vöhringer dafür auf einer anderen Ebene: als Gasteber. Zum zweiten Mal organisierten sie zusammen mit dem SV Waldkirch aus dem Landkreis Günzburg das Bundesliga-Finale in der Multifunktionsarena, in der sonst große Konzerte oder Heimspiele des deutschen Basketballmeisters Ratiopharm Ulm stattfinden. Lob gab es von allen Seiten. Leo Menasch hat sich mittlerweile aus dem operativen Geschäft rund um das Bundesliga-Team des SV Pfeil Vöhringen zurückgezogen, im Hintergrund zieht er aber noch die Strippen und pflegt beste Kontakte zu Verbänden und der Politik. Freudentränen habe er am Wochenende mehrfach in den Augen gehabt, erzählt er. "Weil dieses Event die beste Werbung für unseren Sport war, die man sich vorstellen kann", sagt Menasch.

