Überraschungssieg durch Vogel in Florida

Springreiter Richard Vogel hat überraschend den abschließenden Höhepunkt einer mehrwöchigen Turnierserie im US-Bundesstaat Florida gewonnen.

Der 26-Jährige sicherte sich mit seinem Pferd Cepano Baloubet den Sieg in dem mit einer halben Million Dollar dotierten Großen Preis von Wellington. Vogel siegte im Stechen mit großem Vorsprung vor dem Kolumbianer Roberto Teran Tafur mit Dez‘ Ooktoff. Nur die beiden Reiter absolvierten die entscheidende Runde ohne Abwurf.

Für Vogel war es der bisher größte Erfolg neben dem Weltcup-Sieg im November in Stuttgart. Die anderen beiden deutschen Starter verpassten in Wellington das Stechen. Europameister André Thieme (Plau am See) kassierte mit Chakaria im Normalparcours ebenso vier Strafpunkte wie der in Belgien lebende Daniel Deußer mit Killer Queen.

Deußer und Vogel reisen direkt weiter nach Omaha. In der größten Stadt Nebraskas startet am Mittwoch das Weltcup-Finale. Drei weitere Deutsche sind für die inoffizielle Hallen-WM qualifiziert: Marcus Ehning (Borken), Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Janne-Frederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg).

(dpa)