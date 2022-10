SpVgg Bayreuth gegen 1860 München live im Free-TV und Stream: So läuft die Übertragung

In der 3. Liga trifft die SpVgg Bayereuth heute auf 1860 München. Wir haben alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie alle Infos zu Termin und Uhrzeit der Begegnung hier für Sie. Außerdem erfahren Sie hier ob es das Match auch im Free-TV zu sehen gibt.

Der TSV 1860 München ist mit großem Erfolg in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Lange Zeit stand das bayrische Team an der Spitze der Tabelle, doch am 11. Spieltag übernahm dann der SV Elversberg die Führung in der dritthöchsten Spielklasse. Für die Spielvereinigung Bayreuth kann es dagegen nur nach oben gehen, denn das Team steht derzeit mit nur neun Punkten nach 13 Spielen auf dem letzten Platz der Tabelle. Es treffen am 14. Spieltag also zwei Vereine aufeinander, deren Ausgangslage unterschiedlicher nicht sein könnte: Die Sechzger wollen sich zurück an die Tabellenspitze kämpfen, während Bayreuth um den Ausstieg aus dem Tabellenkeller ringt.

Wann treffen die SpVgg Bayreuth und der TSV 1860 München aufeinander? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

SpVgg Bayreuth - 1860 München: Wann ist Anstoß heute in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Am 14. Spieltag der 3. Liga trifft die SpVgg Bayreuth am heutigen Samstag, dem 29. Oktober 2022, auf den TSV 1860 München. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth.

Übertragung von SpVgg Bayreuth - 1860 München live im Free-TV und Stream

Es gibt zwar nicht alle Spiele der 3. Liga im Free-TV zu sehen, aber ausgewählte Partien des TSV 1860 München gibt es beim Bayerischen Rundfunk zu sehen. Dazu gehört auch das Match zwischen 1860 München und der SpVgg Bayreuth. Für die meisten Spiele in der 3. Liga hat jedoch MagentaTV die exklusiven Übertragungsrechte. Um das TV-Programm und das Streaming-Angebot der Telekom nutzen zu können, werden monatlich 9,75 Euro fällig.

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie zwischen Bayreuth und 1860 München:

Spiel: SpVgg Bayreuth gegen 1860 München , 14. Spieltag der 3. Liga 22/23

gegen , 14. Spieltag der 3. Liga 22/23 Datum: Samstag , 29. Oktober 2022

Samstag , 29. Oktober 2022 Uhrzeit : 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Walter-Wild-Stadion, Bayreuth

Walter-Wild-Stadion, Übertragung im Free-TV: Bayrischer Rundfunk

Bayrischer Rundfunk Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: kostenlos in der BR-Mediathek, kostenpflichtig bei Magenta Sport

MagentaTV hat die Rechte zur Übertragung aller Spiele in der 3. Liga 22/23 im TV und Stream. Neben dem Bayrischen Rundfunk übertragen aber auch andere öffentlich-rechtliche Sender einzelne Begegnungen in der dritthöchsten Spielklasse. Der Sender wird anhand der beteiligten Mannschaften ausgewählt - Spiele des SV Meppen oder des FSV Osnabrück werden beispielsweise vom NDR übertragen.

SpVgg Bayreuth vs. 1860 München: Bilanz der beiden Mannschaften

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich Bayreuth und 1860 München insgesamt bisher zwölf Mal auf dem Platz begegnet. Die letzten Duelle der beiden Mannschaften liegen jedoch schon mehrere Jahre zurück. Das jüngste Match der beiden Mannschaften fand 2018 in der Regionalliga Bayern statt. Damals gewann 1860 München mit 4:1. Auch das Hinspiel der Saison 17/18 konnten die Sechzger mit 3:0 gewinnen. Vor diesen beiden Partien in der Regionalliga waren sich die Mannschaften mehr als 30 Jahre nicht begegnet. In der Gesamtstatistik liegen die Münchner mit sieben Siegen vorne. Einmal trennten sich die beiden Vereine im Unentschieden und vier Mal konnte die Spielvereinigung aus Bayreuth gewinnen. (AZ)