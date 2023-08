DFB-Pokal: Unterhaching - FCA live im TV und Stream: Übertragung und Termin

Im DFB-Pokal trifft die SpVgg Unterhaching auf den FC Augsburg. Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV oder Stream.

Zu Beginn des DFB-Pokals gibt es ein bayerisches Derby. Die Spielvereinigung Unterhaching empfängt den FC Augsburg. Der DFB-Pokal ist neben der Deutschen Meisterschaft der wichtigste Wettbewerb im deutschen Vereinsfußball. RB Leipzig gewann in den letzten beiden Jahren den Titel, nun möchten die anderen Teams auch wieder mitmischen.

Das Besondere an diesem Turnier ist, dass nicht nur Mannschaften aus den ersten beiden Bundesligen teilnehmen können. So kommt es überhaupt erst dazu, dass der Bundesliga-Club Augsburg beim Drittligist Unterhaching zu Gast ist.

Möchten Sie gerne mehr zur Partie zwischen Unterhaching und Augsburg erfahren? Wann ist das Spiel? Wann startet die Partie? Wie wird die Übertragung ablaufen? Bleiben Sie dran, denn wir haben die alle Infos zum Pokalspiel für Sie.

SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit

Im Spielplan ist die Partie zwischen Unterhaching und Augsburg auf den 13. August 2023 datiert, wobei der Auftakt des DFB-Pokals am 11. August stattfand. Das Spiel ist in Unterhaching, welches in der Nähe von München liegt. Die Augsburger haben demnach ein kurze Anreise. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Unterhaching gegen Augsburg im DFB-Pokal 23/24: Übertragung im TV oder Stream

Die Übertragung für den DFB-Pokal übernehmen in diesem Jahr Sky, ARD und ZDF, wobei Sky die meisten Anteile behält. Einige Partien werden im Free-TV zu sehen sein, das bayerische Derby gehört allerdings nicht dazu. Interessierte müssen ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließen, sofern sie das Spiel live und in voller Länge ansehen möchten. Für einen besseren Überblick, haben wir hier eine Übersicht zum Spiel für Sie:

Spiel: SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

vs. , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Unterhaching gegen Augsburg im Live-Ticker: Aufstellung, Tore, Ergebnisse beim DFB-Pokal 23/24

Wer kein Abo von Sky hat, aber dennoch das Spiel zwischen Unterhaching und Augsburg nicht verpassen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. In unserem kostenlosen Live-Ticker können Sie das gesamte Spiel und alle anderen Spiele im DFB-Pokal 23/24 verfolgen - inklusive Aufstellungen, Toren, Ein- und Auswechslungen sowie gelben und roten Karten. Im Datencenter verpassen Sie nichts vom Spiel.

DFB-Pokal 23/24 - Unterhaching gegen Augsburg: Bilanz

Das diesjährige Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden bayerischen Mannschaften. Die Teams sind sich schon mehrfach begegnet, wobei man dazu sagen muss, dass die Spiele nicht gerade in jüngsten Vergangenheit liegen. Die Bilanz ist allerdings ausgeglichen. Hier erhalten Sie eine Übersicht mit Spielergebnissen zwischen Unterhaching und Augsburg: