Wie geht es für Ulm in der 3. Liga nach dem großen Umbruch weiter?

Die sportliche Laufbahn von Johannes Reichert ist außergewöhnlich. Mit fünf Jahren trug er erstmals das Trikot der Ulmer Fußballer, durchlief anschließend alle Jugendmannschaften des Vereins und wurde Profi. In 432 Pflichtspielen trug er bislang das Trikot der Spatzen, spielte für den Verein von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga. Der Abstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Liga im Mai dieses Jahres war für ihn bislang einer der bittersten Momente der Karriere, über den der 34-Jährige aber auch sagt: „Für uns ist das kein Beinbruch. Die Saison in der 2. Bundesliga hat unseren Verein noch einmal auf ein ganz anderes Level gebracht.“ Genau dieser Optimismus soll die Ulmer in der Spielzeit 2025/2026 zurück in die Erfolgsspur bringen. Wenngleich Reichert weiß: „Einfach wird das nicht.“

Der personelle Aderlass im Sommer war groß. Einige Leistungsträger der vergangenen Saison wie etwa die Abwehrspieler Philipp Strompf (zum VfL Bochum) und Niklas Kolbe (zu Hertha BSC), Torjäger Semir Telalovic (zum 1. FC Nürnberg) oder Spielmacher Oliver Batista Meier (zu Preußen Münster) haben den Verein verlassen. Inklusive der Rückkehrer, die zuletzt an andere Klubs ausgeliehen waren, hat Cheftrainer Robert Lechleiter 16 neue Spieler im Kader. Für Kapitän Reichert ist das wenig überraschend. Er meint: „Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Wir haben eine gute Saison in der 2. Bundesliga hinter uns, in der sich viele ins Schaufenster gespielt und für andere Klubs interessant gemacht haben.“ Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Markus Thiele haben bewusst auf eine Verjüngung des Kaders gesetzt, verpflichtet wurden talentierte Kicker, die in der 3. Liga den nächsten Schritt ihrer Karriere machen wollen. Oder auch Akteure, die bereits bei zweiten Mannschaften von Erst- und Zweitligisten Führungsrollen innehatten.

Der SSV Ulm 1846 Fußball sieht sich nicht in der Favoritenrolle

Konkrete Ziele, die an bestimmten Tabellenplätzen festgemacht werden, gibt in Ulm offiziell niemand aus. Eine Saison ganz ohne Sorgen, das wär's. Die Favoritenrolle schieben sie anderen zu. Trainer Lechleiter traut dem TSV 1860 München, dem FC Hansa Rostock oder auch dem 1. FC Saarbrücken Großes zu. Über seine Spatzen selbst sagt er: „Wir sind ambitioniert und wollen eine gute Runde spielen. Aber mit Blick auf den personellen Umbruch wäre es zu viel des Guten, uns die Favoritenrolle zuzuschieben.“

So mancher Fan sieht das freilich anders. Die Ulmer Anhängerschaft hat Spaß daran gefunden, durch die großen Fußballarenen zu tingeln, nicht wenige wünschen sich den direkten Wiederaufstieg. Mit den Erfolgen der vergangenen Jahre, dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga stiegen auch die Ansprüche. „Das ist im Fußball doch ganz normal. Schön ist, dass die Menschen nach wie vor hinter uns stehen. Das sieht man schon allein daran, dass der Verein über 5000 Dauerkarten für die neue Saison verkauft hat. Das gibt sehr viel Kraft für alles, was kommt“, sagt Kapitän Reichert, der Liebling der Massen.

Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren vielversprechend

Die letzten Wochen der Vorbereitungsphase liefen vielversprechend. Nach einem einwöchigen Trainingslager am Reschensee in Südtirol haben die Ulmer unter anderem den 13-fachen Schweizer Meister FC Zürich mit 3:0 geschlagen, zum Abschluss des Testspielreigens gab es ein 1:1 gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Trainer Robert Lechleiter sagt: „Wir sehen schon jetzt, dass wir eine gute Qualität im Kader haben. Die Liga wird wahnsinnig ausgeglichen sein. Es wird viele 50:50-Spiele geben – und da müssen wir so stark sein, dass wir diese auf unsere Seite ziehen. Mental, läuferisch und taktisch.“