SSV Ulm gegen den FC Bayern live: Hier sehen Sie das Spiel kostenlos

Die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach 23 Jahren hatte sich der SSV Ulm 1846 wohl etwas anders vorgestellt. Gegen Kaiserslautern setzte es direkt am ersten Spieltag auch die erste Heimniederlage, am Wochenende verloren die Spatzen dann auch mit 0:1 gegen Regensburg. Doch der Saisonauftakt könnte ganz schnell wieder vergessen sein, sollte den Ulmern die große Überraschung im Kracher gegen den FC Bayern gelingen. Die Spatzen treffen am Freitag, 16. August, in der ersten Runde des DFB-Pokals zuhause auf den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger.

SSV Ulm - FC Bayern im Free-TV: Welcher Sender überträgt live?

Karten für das Aufeinandertreffen im Donaustadion gibt es nicht mehr, die Tickets sind längst ausverkauft. Doch dafür können alle Fans das Spiel live im Free-TV verfolgen, da das ZDF es überträgt. Die Übertragung startet am Freitag um 20:15 Uhr, der Sender meldet sich dann zu den Vorberichten live aus dem Stadion. Anpfiff zwischen Ulm und Bayern ist um 20.45 Uhr.

Das ZDF hat auf seiner Webseite auch bereits das Team für den Abend bekannt gegeben. So wird Katrin Müller-Hohenstein moderieren, die gerade noch bei Olympia in Paris im Einsatz war - ihr steht die Trainerin Friederike Kromp als Expertin zur Seite. Das Spiel kommentiert Martin Schneider.

DFB-Pokal: Ulm vs. Bayern im kostenlosen Stream

Wer am Freitagabend nicht zuhause ist, oder nur über das Internet fernsehen kann, für den gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel per Stream zu verfolgen. Diesen erreicht man sowohl über die ZDF-Mediathek als auch die Seite des „Sportstudios“.

Die Spatzen hoffen dann darauf, den großen Favoriten früh im Wettbewerb zu stürzen. Bereits in der vergangenen Saison, die für die Bayern ohnehin krisenhaft verlief, war der Rekordmeister früh gescheitert, damals in der 2. Runde des DFB-Pokals an Saarbrücken. Unter Ex-Trainer Thomas Tuchel waren die Münchner holprig in die Saison gestartet. Das wollen sie unter ihrem neuen Coach Vincent Kompany nun besser machen, der sein Pflichtspiel-Debüt feiert. Die Bundesliga startet erst eine Woche nach dem DFB-Pokal in die neue Saison.

Doch Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm will die Party zum Kompany-Einstand crashen. Um den Coup zu schaffen, setzt der Klub auf ein gutes Omen der Vergangenheit: Die Spieler werden in Sondertrikots mit schwarzem Brustring auflaufen. In ähnlichen Jerseys hatten die Ulmer den FC Bayern vor einigen Jahrzehnten bereits hoch besiegt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden in einem Pflichtspiel liegt zwar nicht ganz so lang zurück, aber doch zumindest über 20 Jahre. In der Saison 1999/2000 trafen beide in der 1. Bundesliga aufeinander. Damals gewannen die Bayern mit 2:0 und 4:0.