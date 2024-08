SSV Ulm - Bayern München live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Beim DFB-Pokal 24/25 haben Mannschaften aus den unteren Ligen des deutschen Fußballs wieder die Möglichkeit, sich mit den großen Top-Clubs aus der Bundesliga zu messen. Der SSV Ulm 1846 und der FC Bayern München liegen in Bezug auf die Spielklasse jedoch gar nicht so weit auseinander: Der Rekordmeister aus Bayern spielt natürlich in der Bundesliga und die Gastgeber aus Ulm sind gerade erst von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen. Mit zehn Punkten Abstand auf Preußen Münster schaffte die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle auf dem ersten Tabellenplatz den Aufstieg - und das, obwohl das Team ein Jahr vorher erst in die 3. Liga aufgestiegen war. Nun ist das erklärte Ziel für die aktuelle Saison der Klassenerhalt, wie Wörle gegenüber der Sportschau erklärt. Den nötigen Aufschwung könnte sich der SSV Ulm kurz nach dem Saisonstart mit einem Sieg gegen Bayern München holen.

Während die Ulmer mit Aufstiegs-Rückenwind in den DFB-Pokal 24/25 und in die neue Saison starten, herrscht beim Rekordmeister wohl eher Krisenstimmung. Zum ersten Mal seit 2013 haben die Münchner die Bundesliga-Saison nicht als deutscher Meister abgeschlossen. Auch beim DFB-Pokal lief es in der vergangenen Saison nicht rund: In der zweiten Runde war für Bayern Schluss. Das Team von Ex-Trainer Tuchel musste sich zu allem Überfluss auch noch dem Drittligisten Saarbrücken geschlagen geben. Mit dem neuen Coach Vincent Kompany soll nun alles anders werden.

Wann findet das Pokalspiel zwischen dem SSV Ulm und Bayern München statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

SSV Ulm 1846 - FC Bayern im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen dem SSV Ulm und Bayern München am 16. August 2024 statt. Zu diesem Zeitpunkt hat die neue Saison der 2. Liga bereits begonnen, für die Münchner geht es in der Bundesliga erst am 23. August weiter. Gespielt wird im Donaustadion, das Platz für 17.000 Zuschauer bietet.

SSV Ulm gegen Bayern München live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 übernimmt im Pay-TV Sky. Im Free-TV sind ARD und ZDF für die Ausstrahlung des Turniers zuständig. Wenn Sie wirklich alle Pokalspiele in voller Länge sehen möchten, kommen Sie um ein Sky-Abo nicht herum. Das Sport-Paket ist derzeit ab 25 Euro pro Monat zu haben. Wenn Sie bei Sky auch die Bundesliga und die 2. Liga live sehen möchten, werden 35 Euro fällig. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen insgesamt nur 15 Spiele des DFB-Pokals 24/25, darunter beide Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025. In den ersten Runden laufen nur einzelne Spiele im Free-TV - dazu gehört aber auch die Partie zwischen Ulm und dem FC Bayern.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: SSV Ulm - FC Bayern München, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 16. August 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Donaustadion, Ulm

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ZDF

SSV Ulm vs. FC Bayern im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Mannschaften bisher 14 Mal auf dem Rasen gegenüber. Die meisten dieser Begegnungen liegen aufgrund des Klassenunterschieds aber schon sehr lange zurück. Die beiden jüngsten Spiele fanden im Rahmen der Bundesliga-Saison 1999/2000 statt und endeten jeweils mit einem Sieg für die Münchner. Obwohl Ulm in der Gesamtstatistik mit sechs zu fünf Siegen die Nase vorn hat, geht natürlich der FC Bayern als klarer Favorit ins Pokalspiel. Wie Saarbrücken in der vergangenen Saison bewiesen hat, ist der DFB-Pokal jedoch immer für eine Überraschung gut.