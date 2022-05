Preisgelder bei den French Open werden erhöht

Die Preisgelder bei den French Open der Tennisprofis steigen in diesem Jahr um mehr als 6,8 Prozent im Vergleich zu 2019, als das Turnier vor der Corona-Pandemie zuletzt unter normalen Bedingungen organisiert wurde.

Insgesamt geht es im Stade Roland Garros um Preisgelder in Höhe von 43,6 Millionen Euro, wie der Französische Tennis-Verband in Paris mitteilte. Das Preisgeld für das Einzel stieg um 1,43 Prozent und die Dotierung des Damen- und Herrendoppels um 6,10 Prozent im Vergleich zu 2019. Bei den Qualifikationen stieg das Preisgeld im Vergleich zu 2019 um 66 Prozent.

Wie der Tennis-Verband weiter mitteilte, sollen die Erhöhungen die Spielerinnen und Spieler unterstützen, die in den vergangenen zwei Jahren am stärksten unter der Corona-Krise gelitten haben. Das Grand-Slam-Turnier startet am 22. Mai und dauert bis zum 5. Juni.

(dpa)