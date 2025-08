Die Stadt Augsburg muss Kurs im Spitzensport wechseln

Spitzensport steht einer Stadt gut zu Gesicht. Niemand würde Kaiserslautern kennen, gäbe es dort nicht die Profikicker des FCK. Ähnlich verhält es sich mit Augsburg. Überregionale Strahlkraft entwickelt die Stadt mitunter über ihren Spitzensport: mit den Kanuten auf dem Eiskanal, mit den Eishockeyspielern der Panther in der DEL, vor allem aber mit dem FCA als etablierten Klub in der Fußball-Bundesliga. Nun schickt sich mit American Football eine weitere Sportart an, Augsburgs Bekanntheit zu steigern.

American Football wird hierzulande immer beliebter

Die Amerikaner lieben den ruppigen Sport mit dem Ei, auch hierzulande wird er fortwährend beliebter. Folge dessen: Für die Spiele 2028 hat das Olympische Komitee Flagfootball ins Programm aufgenommen. Augsburg hat sich zuletzt bezüglich seines Engagements im Spitzensport nicht immer als Wegbereiter erwiesen. Eine mögliche Bewerbung als Standort für die Frauenfußball-EM wurde – ohne dass es irgendwelche finanziellen Folgen gehabt hätte – vorschnell vom Tisch gewischt; beim Eiskanal wurde erst nach öffentlichem Druck nach Lösungen für wasserarme Zeiten gesucht; die Erhard-Wunderlich-Halle könnte längst wieder als Sportstätte in einem guten Zustand sein, hätte man sie nicht jahrelang links liegen gelassen.

Footballer sollten sich ins Rosenaustadion einmieten dürfen

Bezüglich der künftigen Spielstätte der Centurions kann das Sport- und Bäderamt nun zeigen, ob es sich kompromissbereiter als zuletzt zeigt – oder ob es ein weiteres Mal den Eindruck erweckt, mehr zu verhindern, als möglich zu machen. Ja, wenn hundert Kilogramm schwere Kolosse ineinander krachen, nehmen sie eher weniger Rücksicht auf die Beschaffenheit des Rasens. Aber innerhalb einer Woche sollte sich das Grün bei entsprechender Pflege erholen. Zugleich halten sich die Überschneidungen zwischen Fuß- und Footballern in Grenzen, da die einen zu großen Teilen pausieren, wenn die anderen spielen. Nicht nur Fußballern sollte das Rosenaustadion zugänglich gemacht werden, auch die Footballer sollten sich dort einmieten dürfen.