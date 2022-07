Nico Sturm präsentiert den Stanley Cup am Samstag in Augsburg

Der Augsburger Nico Sturm gewann mit Colorado Avalanche den Stanley Cup. Am Samstag bringt er die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt nach Augsburg.

Nico Sturm freut sich auf den Samstag. Dann wird der Profi aus der National Hockey League den Stanley Cup, die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt, den Fans in Augsburg präsentieren. Nun steht der eng getaktete Zeitplan für den Besuch des riesigen Silberpokals.

Zunächst laden der Augsburger Eislaufverein und die Augsburger Panther an den Ort ein, an dem Nico Sturms Laufbahn begann. Sturm trug das Trikot mit der Rückennummer 78, in Anlehnung an das Gründungsjahr des ältesten Eislaufvereins Deutschland 1878.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trifft sich der Stanley Cup-Champion im Curt-Frenzel-Stadion zunächst für Bilder und einen kurzen Plausch mit den Nachwuchsteams des AEV. Die Türen des Eisstadions öffnen dann um 14 Uhr für alle Interessierten, der Eintritt ist frei. Gegen 14:30 Uhr wird sich Sturm dann mit dem Stanley Cup auf der Eisfläche zeigen und im Gespräch mit Sport-Kommentator Alex Kunz die letzten Wochen Revue passieren lassen.

Nico Sturm kehrt zu seinen Wurzeln zurück

„Dieser Tag wird sicherlich nochmal ein ganz besonderer für mich und meine Familie. Ich bin ein Augsburger und kann es kaum erwarten, den Stanley Cup nach Hause zu bringen. Vor allem auf die leuchtenden Augen der Nachwuchsspieler bin ich schon sehr gespannt. Es würde mich sehr freuen, wenn an diesem Tag möglichst viele Eishockeyfans den Weg ins CFS finden“, sagt Sturm, der inzwischen einen Drei-Jahres-Vertrag bei den San Jose Sharks unterschrieben hat.

Empfang der Stadt Augsburg mit OB Weber

Um 16 Uhr steht dann in kleinem Kreis der offizielle Empfang der Stadt Augsburg durch Oberbürgermeisterin Eva Weber und Sportreferent Jürgen K. Enninger im Goldenen Saal des Rathauses mit Eintragung in das Goldene Buch der Stadt auf dem Programm. Eine ursprünglich angedachte Präsentation auf dem Rathausplatz oder dem Balkon des Rathauses wird es allerdings nicht geben.

Wie die ganz persönliche Meisterfeier weiter geht, hat Sturm im Interview bereits verraten: „Am Abend wird für Familie und Freunde eine private Feier in Neubergheim im Garten veranstaltet.“

Es ist gute Tradition, und nebenbei eine geniale Marketing-Idee, dass jeder Spieler des Siegerteams einen Tag mit dem 130 Jahre alten Wanderpokal verbringen darf. Als Kurator der Hockey Hall of Fame in Toronto, dem bekannten Eishockeymuseum in Kanadas Metropole, lässt Phil Pritchard das gute Stück keine Sekunde aus den Augen. Unterstützt wird er seit zehn Jahren von Howie Borrow. Wie zwei Babysitter kümmern sie sich um das wertvolle Teil. Der materielle Wert kann nur geschätzt werden. Frederick Arthur Stanley bezahlte für den Pokal, der aktuell auf rund 75.000 US-Dollar geschätzt wird, lediglich zehn Guineas. Das entsprach ungefähr 50 US-Dollar.

Gefühlt ist der Pokal für die Eishockey-Welt unersetzlich. Erstmalig wurde der Stanley Cup 1893 verliehen. Seit 40 Jahren reist der Pokal zu den siegreichen Spielern um die Welt. Am Freitag darf Avalanche-Torhüter Pavel Francouz die Trophäe in seiner Geburtsstadt Pilsen in Tschechien präsentieren. Danach kommt der Stanley Cup irgendwie nach Augsburg. Ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Helikopter ist geheim.

Nur Nico Sturm darf den Stanley Cup in die Höhe stemmen

Die Fans sollen in Kontakt mit einer 130 Jahre alten Sportgeschichte kommen. Die Anhänger dürfen ihn umarmen, ihn fotografieren. Doch eines ist nicht erlaubt: den Pokal wie ein Sieger in die Höhe zu stemmen. Das ist und bleibt ein Privileg der Gewinner, wie Nico Sturm.