Tampa Bay Lightning zu Gast im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden hat am Montag das Eishockey-Team Tampa Bay Lightning im Weißen Haus empfangen.

Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Florida hatte zwei Jahre in Folge, 2020 und 2021, den Stanley Cup gewonnnen, die Meisterschaft in der besten Eishockey-Liga der Welt. Das Team holte in seiner Geschichte insgesamt bereits drei Mal den Titel in der NHL.

Biden würdigte die Erfolgsserie der Mannschaft und betonte, die beiden Siege hätten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen stattgefunden: 2020 in der Hochzeit der Corona-Pandemie ohne Publikum und 2021 dann auf dem heimischen Eis vor den eigenen Fans.

Die Mannschaft brachte dem Präsidenten beim Besuch in der Regierungszentrale einen Hockeyschläger sowie ein Trikot mit Bidens Namen und der Nummer 46 mit. Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.

