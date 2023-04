LoL-Starspieler Rekkles wechselt auf Supportrolle

Massive Überraschung in der League-of-Legends-Liga LEC: Martin "Rekkles" Larsson spielt nach über zehn Jahren als Botlaner künftig als Support.

Bei Fnatic wird er die neue Position aber nicht ausfüllen.

"Es klingt verrückt, und vielleicht ist es das auch, aber ich habe dieses Gefühl schon seit langem", sagte der Schwede in einem Video auf Twitter. "Ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich viel Arbeit hineinstecke, aber nichts erreiche. Ich muss mich neu erfinden."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Schon vor der Saison hatte sich Rekkles Medienberichten zufolge bei Teams als Support ins Spiel gebracht. Zwei Splits später entschied er sich nun zum Positionswechsel, den er aber in einem neuen Team vollziehen muss. Fnatic verkündete auf Twitter, in Zukunft ohne Rekkles zu starten und einen neuen Botlaner verpflichten zu wollen. Die britische Organisation hat in diesem Jahr bisher historisch schlechte Leistungen in der LEC eingefahren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Rekkles ist nicht der erste, einst hochbewertete Botlaner, der sich zum Positionswechsel entscheidet. Auch der Ex-G2-Spieler Jesper "Zven" Svenningsen spielt bei Cloud9 mittlerweile als Support.

(dpa)