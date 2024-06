Kanuslalom

Stefan Hengst paddelt an Aigner vorbei und holt das letzte Olympiaticket

Slalomkanute Stefan Hengst vom Kanu Ring Hamm hat sich beim Weltcup in Krakau das Olympiaticket in der Disziplin Kajak-Cross gesichert.

Plus Beim Kanu-Weltcup in Krakau hat Hannes Aigner letzte Chance auf ein Olympia-Ticket im Kajak Cross vergeben. Stattdessen wird Stefan Hengst vom KR Hamm in Paris seine Olympiapremiere feiern.

Von , Uta Büttner Andrea Bogenreuther , Uta Büttner

Am letzten Tag des Kanuslalom-Weltcups im polnischen Krakau entschied sich für drei deutsche Kanuten das Rennen um das letzte Olympiaticket im Kajak Cross. Nachdem Tillmann Röller (KSV Schwerte) am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Prag einen zusätzlichen Olympia-Quotenplatz herausgefahren hatte, stellten sich drei Männer der internen Qualifikation, die schließlich Stefan Hengst vom Kanu Ring Hamm für sich entschied. Letztendlich war es eine schnelle Entscheidung, denn Hengst´s Mitkonkurrenten, Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) und Röller waren bereits im Einzelzeitfahren, den Time Trials ausgeschieden.

Doch auch für Stefan Hengst dauerte der Wettkampf nicht lange. Der 30-Jährige, der zusätzlich auch Mitglied beim Augsburger Kajak Verein ist, hatte in seinem Achtelfinale das Nachsehen gegen den Franzosen Mathurin Madore und Gelindo Chiarello aus der Schweiz, die sich für das Viertelfinale qualifizierten. Als letzter seines Rennens hatte der Hammer, der schon seit vielen Jahren am Kanu-Standort Augsburg lebt und trainiert, keine Chance.

