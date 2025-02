UAE-Tour: Weltmeister Pogacar Dritter im Zeitfahren

Straßenrad-Weltmeister Tadej Pogacar hat bei der zweiten Etappe der UAE-Tour den Sieg um 18 Sekunden verpasst. Der 26 Jahre alte Slowene kam im Einzelzeitfahren über 12,2 Kilometer auf Rang drei. In der Gesamtwertung der bis Sonntag andauernden Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate arbeitete sich Pogacar vom zehnten auf den dritten Platz vor.

Auf der kurzen Strecke siegte der Waliser Joshua Tarling mit einer Zeit von 12:55 Minuten. Der 21-Jährige übernahm damit auch die Spitze der Gesamtwertung. Zweiter wurde mit 13 Sekunden Rückstand der Schweizer Stefan Bissegger. Der Deutsche Max Walscheid wurde Fünfter. Die Strecke führte die Fahrer bei Wind und zeitweise Regen über die künstliche Insel Al Hudayriyat Island.

Dritte Etappe über 181 Kilometer

Zwei Fahrer traten beim Zeitfahren nicht an: Der Niederländer Olav Kooij verzichtete auf einen Start. Er war schon zum Auftakt am Montag nicht fit gewesen. Der Kolumbianer Juan Sebastián Molano war kurz vor dem Ziel der ersten Etappe gestürzt und hatte sich verletzt. Am Mittwoch geht es auf die dritte Etappe über 181 Kilometer von Ras al-Khaimah nach Jebel Jais.